عمومية «ألف للتعليم» تعتمد توزيع 402.8 مليون درهم أرباحاً نقدية عن 2024

أعلنت ألف للتعليم القابضة، عن مصادقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأول، على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاط الشركة وبياناتها المالية للسنة المالية 2024.

وتوزيع أرباح نقدية بقيمة 199.2 مليون درهم عن النصف الثاني من السنة المالية 2024، منها 67.5 مليون درهم من المقرر توزيعها إلى المساهمين أصحاب الأسهم حرة التداول في أبريل 2025.

وبهذه الخطوة، يصل إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية 2024 إلى 402.8 مليون درهم، ما يؤكد التزام «ألف للتعليم» بتقديم قيمة مستدامة لمساهميها من خلال سياسة توزيعات أرباح متينة وشفافة تَعِد بتقديم توزيعات أرباح سنوية بإجمالي 135 مليون درهم إماراتي لمساهميها من أصحاب الأسهم حرة التداول عن كل من عامي 2024 و2025.

نمو استراتيجي

أكد معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، رئيس مجلس إدارة «ألف للتعليم»، على قوة الأداء المالي والتشغيلي الذي حققته الشركة منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في يونيو 2024. حيث سجلت «ألف للتعليم» خلال العام الماضي نتائج مالية قوية، وحققت صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 491.7 مليون درهم، بنمو 6 % على أساس سنوي.

وواصلت الشركة توسيع نطاق حضورها، لتصل قاعدة المستفيدين من حلولها التعليمية المبتكرة إلى 1.4 مليون طالب حول العالم. وبلغ حجم إيرادات الشركة 759.0 مليون درهم إماراتي، في حين ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى 512.2 مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لضبط النفقات والتكاليف.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لـ «ألف للتعليم»: «شكل العام 2024 محطة فارقة لشركة «ألف للتعليم»، حيث أسهم نجاح الطرح العام الأولي، والانضمام السريع إلى مؤشر MSCI الإمارات للشركات ذات رأس المال الصغير، إلى جانب توسيع شراكاتنا الاستراتيجية، في ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في مجال التعليم المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وبينما نمضي قدماً في دفع عجلة الابتكار والتميز التشغيلي، نؤكد التزامنا بتوفير قيمة طويلة الأجل لمساهمينا وطلابنا وجميع المعنيين».