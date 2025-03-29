24.6 مليون درهم صافي أرباح «سلامة» في 2024

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة)، عن النتائج للسنة المالية 2024 والتي تظهر تحسناً كبيراً في الربحية بالتوازي مع استمرار جهود الشركة لتحسين ميزانيتها العمومية وكشفت عن تحقيق إيرادات تأمين بلغت 1.046 مليار درهم مع تحسّن كبير في صافي الأرباح بقيمة 24.6 مليون درهم، ووصل إجمالي الأصول للسنة المنتهية 31 ديسمبر إلى 3.306 مليارات درهم، مقابل 3.325 مليارات درهم لعام 2023.

وبدعمٍ من مجلس الإدارة، اتخذت سلامة إجراءات لإزالة تحفظات تدقيق الحسابات التي كانت عالقة وانعكست سلباً على البيانات المالية للشركة منذ عام 2019، عبر احتساب مخصصات لانخفاض قيمة الأصول المؤهلة وفق معايير المحاسبة السائدة.

وأكد فهد القاسم، رئيس مجلس إدارة شركة سلامة، تركيز الشركة على حل المشكلات العالقة، والمضي قدماً في مسار التحول الرقمي، وتحسين أداء الاكتتاب.

وقال بهذا الخصوص: «مع إزالة تحفظات تدقيق الحسابات، أصبحت ميزانيتنا العمومية أقوى، ونحن ملتزمون بخلق قيمة إضافية لمساهمينا وحماية قاعدة عملائنا المتنامية».

وأضاف: «شكل هذا العام محطة مهمة في مسيرة سلامة، حيث حظينا بالتكريم في العديد من فعاليات القطاع تقديراً لشغفنا بالابتكار والريادة الفكرية. ونواصل ترسيخ أخلاقيات القيادة القوية ودعم تطوير الكفاءات المحلية بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات.

ونؤكد كذلك التزامنا بمواصلة النمو المستدام وتوفير الحماية لعملائنا من خلال حلول تأمينية عالمية المستوى». وحققت «سلامة» تقدماً كبيراً في توسيع حضورها عبر السوق، ومواصلة مسار التحول الرقمي، وحفز الابتكار الموجه لدعم العملاء.