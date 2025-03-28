«كامبريدج أسوشيتس» توسّع أعمالها إلى دبي للاستفادة من الثروات الخاصة

أعلنت شركة كامبريدج أسوشيتس عن توسيع عملياتها إلى دبي، لتنضم إلى قائمة مديري الأصول الذين يسعون للاستفادة من الثروات الخاصة الكبيرة في المدينة، حسبما أعلنت وكالة بلومبيرغ الإخبارية.

وحصلت الشركة، التي تقدم خدمات استثمارية للمؤسسات مثل الوقفيات والمؤسسات الخيرية والمكاتب العائلية، على رخصة من هيئة دبي للخدمات المالية يوم الأربعاء، مما يمنحها التفويض التنظيمي لبدء عملياتها من مركز دبي المالي العالمي، الذي يضم أكثر من 400 شركة لإدارة الثروات والأصول.

ويُعدّ المكتب الجديد، الذي يُضاف إلى 12 مكتباً آخر مدرجاً على موقع الشركة الإلكتروني، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. وجاء توسع الشركة العالمية في ظل تزايد أعداد الأفراد ذوي الثروات العالية في السنوات الأخيرة، ما جعل المنطقة وجهة جذابة لشركات إدارة الأصول العالمية.

ويُقدَّر حجم الثروات التي تديرها المكاتب العائلية داخل مركز دبي المالي العالمي بأكثر من تريليون دولار، ما يعكس الإمكانات الاستثمارية الضخمة التي توفرها دبي للشركات المالية العالمية.

ورسخت دبي مكانتها وجهة للمال والأعمال والاستثمار وحاضنة للأثرياء من أنحاء العالم بفضل مقوماتها ومزايا وباقة التشريعات والمزايا التي توفرها الإمارة للأعمال والمستثمرين.