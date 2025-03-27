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أعمال

«طلبات».. التوصية بتوزيع أرباح نقدية 1.73 فلس للسهم الواحد عن الربع الرابع 2024

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البيان

أوصى مجلس الإدارة لشركة طلبات هولدينغ بي ال سي، المنعقد 26 مارس 2025، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 404 ملايين درهم (ما يعادل 1.735 فلس/للسهم) عن الربع الرابع 2024.

وفي التفاصيل، وافق مجلس إدارة شركة «طلبات» القابضة على عقد الجمعية العامة السنوية لعام 2024، في 29 أبريل 2025.

وقرر مجلس الإدارة تقديم توصية للجمعية العامة السنوية للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية عن الربع الرابع من عام 2024، بقيمة إجمالية تقارب 110 ملايين دولار.

ويمثل ذلك توزيعات بقيمة 0.47 سنت للسهم الواحد، أي ما يعادل 1.735 فلس إماراتي للسهم، بمجموع 404 ملايين درهم، بعد الحصول على موافقة المساهمين.