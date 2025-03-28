«جمارك دبي» تستعد لتسهيل حركة المسافرين خلال عيد الفطر

اتخذت «جمارك دبي» إجراءات لتسهيل حركة المسافرين القادمين إلى الإمارات عبر مطارات دبي، للاستمتاع بإجازة عيد الفطر المبارك والعائدين من عمرة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وتطبق إدارة عمليات المسافرين في «جمارك دبي» خطة عمل خلال فترات مواسم السفر والأعياد والمناسبات السنوية، تضمن التعامل بأعلى مستويات الكفاءة والجودة في الخدمات الجمركية المقدمة للسياح والمسافرين.

حيث يحرص ضباط التفتيش على تمكين السياح والمسافرين من إنجاز إجراءاتهم الجمركية في وقت قياسي ما يعزز من مكانة دبي عاصمة عالمية للسياحة والسفر، ويستعد مطار دبي الدولي لموسم أعياد استثنائي مع توقعات باستقبال مبانيه المختلفة أكثر من 3.6 ملايين مسافر خلال ذروة السفر في فترة العيد.

وقال خالد المؤذن، مدير مبنى المطار 3 في جمارك دبي، إن الدائرة وضعت خطة عمل لإجازة عيد الفطر واستقبال المعتمرين العائدين إلى أرض الوطن، نظراً لارتفاع أعداد الرحلات والمسافرين خلال تلك الفترة، حيث تتم زيادة أعداد المفتشين بشكل عام في مواسم السفر والسياحة والمناسبات السنوية.

كذلك يتم عقد اجتماعات يومية والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين ومنهم مؤسسة مطارات دبي وشركة طيران الإمارات والشركات الناقلة الأخرى، والإخطار المسبق في حالة وجود زيادة في أعداد المسافرين، بحيث يكون التنسيق مباشرة بين مناوبي الطيران، ومناوب التفتيش في كل من مباني المطار، فعالية الاتصال والتواصل بين غرف العمليات والضباط المناوبين والمديرين.

أضاف، أعدت جمارك دبي ضيافة وهدايا رمزية لاستقبال القادمين جواً خلال إجازة عيد الفطر، مشيراً إلى أن الأشقاء الخليجيين يمثلون النسبة الأكبر من زائري الإمارة خلال فترة العيد، مؤكداً حرص الدائرة على حسن استقبال المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بالسرعة الممكنة مع الرقابة التامة التي توفر عنصر الحماية للمجتمع.

ويعد برنامج «الإفصاح المبكر الذكي iDeclare» أحد أهم البرامج الذكية التي طورتها جمارك دبي لخدمة المسافرين، ويكتسب البرنامج أهمية خاصة في ظل التوجه نحو البرامج الذكية للتسهيل على المسافرين، ودوره في دعم مطار دبي الدولي كأفضل مطارات العالم، حيث يتيح التطبيق للقادمين إلى دبي الإفصاح المسبق عن (البضائع، الأمتعة الشخصية والهدايا، العملات المعدنية، والمبالغ النقدية) الواردة بصحبة المسافر، كما يوفر التطبيق خاصية طلب إنجاز المعاملات الواردة قبل الوصول إلى الدولة، بما يختصر وقت عبورهم عبر المسار الأحمر لإنهاء الإجراءات الجمركية في أقل من 4 دقائق.