«أوبن إيه.آي» تقترب من إتمام جولة تمويل بـ 40 مليار دولار

ذكرت بلومبرغ نيوز أن «أوبن إيه.آي» تقترب من إتمام جولة تمويل بقيمة 40 مليار دولار تقودها مجموعة سوفت بنك.

وأضاف تقرير بلومبرغ أن جولة التمويل شملت مستثمرين مثل ماجنيتار كابيتال وكوتو مانجمنت وفاوندرز فاند وألتيميتر كابيتال مانجمنت.

كانت رويترز قد أوردت في يناير أن مجموعة سوفت بنك تجري محادثات لقيادة جولة تمويل بما يصل إلى 40 مليار دولار لأوبن إيه.آي المطورة لتشات جي.بي.تي، وهو ما ينطوي على تقييم الشركة عند 300 مليار دولار شاملة التمويل الجديد. تتوقع شركة أوبن إيه آي OpenAI أن تتضاعف إيراداتها ثلاث مرات لتصل إلى 12.7 مليار دولار في العام 2025، بحسب ما نقلته شبكة CNBC عن مصدر مطلع.

وحققت شركة مايكروسوفت Microsoft، المستثمر الرئيسي والشريك الاستراتيجي الرئيسي في OpenAI، إيرادات سنوية متكررة بقيمة 13 مليار دولار في الربع الرابع، بزيادة قدرها 175 % عن العام السابق.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت OpenAI عن بعض التغييرات الرئيسية في الإدارة العليا. وقالت الشركة، إن الرئيس التنفيذي سام ألتمان سيحوّل تركيزه بعيداً عن العمليات اليومية ويركز بشكل أكبر على الأبحاث والمنتجات.

بينما سيتوسع دور رئيس العمليات براد لايتكاب ليشمل الإشراف على «الأعمال والعمليات اليومية». يوم الثلاثاء، أعلنت OpenAI أنها ستقدم ميزة إنشاء الصور الأصلية ضمن ChatGPT. وبدأت هذه الميزة بالظهور لمستخدمي ChatGPT PLUS وPro وTeam.