«إي إتش سي للاستثمار» تستحوذ بالكامل على مجموعة «الفنار للغاز»

أعلنت شركة «إي إتش سي للاستثمار»، عبر ذراعها في قطاع الطاقة شركة «الإمارات إنترناشونال للغاز»، عن استحواذها الكامل على مجموعة الفنار للغاز، أكبر موزّع للغاز ومزوّد لخدمات الصيانة في إمارة أبوظبي، وواحدة من أبرز شركات خدمات الغاز على مستوى دولة الإمارات.

وقال علي الجبيلي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إي إتش سي للاستثمار: «تمثّل هذه الخطوة امتداداً لرؤيتنا الاستثمارية الهادفة إلى دعم حضورنا في قطاعات ذات قيمة استراتيجية ومردود طويل الأمد.

ومع توسّع محفظتنا في مجال الطاقة، نحرص على توجيه استثماراتنا وفق رؤية واضحة ترتكز على النمو المستدام، ودعم الأولويات الوطنية، والانطلاق من أسس سوقية تنافسية».

ومن جهته قال مصطفى رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة إي إتش سي للاستثمار: «يمثل هذا الاستحواذ أكثر من مجرد توسع في أعمالنا؛ فهو يعكس رؤيتنا في لعب دور محوري في مستقبل قطاع الطاقة في دولة الإمارات.

ومن خلال دمج إمكانات مجموعة الفنار للغاز مع «الإمارات إنترناشونال للغاز»، فإننا نؤسس لنظام أكثر تكاملاً ومرونة وابتكاراً، يدعم النمو الاقتصادي والاستدامة على المدى الطويل. تركيزنا ينصب على تقديم قيمة مستدامة للمجتمعات التي نخدمها، ووضع معايير جديدة للتميز في هذا القطاع الحيوي».

وبدوره أكد، خالد بن سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفنار للغاز قائلاً: «على مدى أكثر من 30 عاماً، تفخر مجموعة الفنار للغاز بدورها الريادي كشريك موثوق في قطاع الطاقة بدولة الإمارات. ويشكل هذا الاستحواذ فرصة استثنائية لتعزيز هذا الحضور ويفتح أمامنا آفاقاً جديدة للنمو والابتكار.

ومن خلال توحيد قدراتنا، سنتمكن من توظيف إمكاناتنا المشتركة لتوسيع نطاق خدماتنا وتقديم حلول متقدمة تلبي المتطلبات المتغيرة لعملائنا وتسهم في تحقيق طموحات قطاع الطاقة في دولة الإمارات».

تقدّم مجموعة الفنار للغاز خدماتها لأكثر من 100,000 عميل من خلال شبكة فروعها المنتشرة في جميع إمارات الدولة السبع، وقد نفّذت بنجاح أكثر من 5,000 مشروع، شملت العديد من المشاريع الرائدة مثل جزيرة الريم، وجزيرة ياس، وجزيرة السعديات، وأبراج الاتحاد في أبوظبي، وجزيرة بلوواترز في دبي.