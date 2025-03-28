«الفجيرة الوطني» يطلق بطاقة الخصم بعملات متعددة

أطلق بنك الفجيرة الوطني بطاقة الخصم المباشر بعملات متعددة، وهو حل متطور لسداد المدفوعات مصمم لتعزيز راحة المسافرين وزيادة كفاءة تكلفة معاملات الإنفاق العالمية. ويتيح المنتج الجديد للعملاء فرصة ربط بطاقة خصم مباشر واحدة بعملة الدرهم الإماراتي بعدة حسابات بعملات أخرى، ما يتيح إجراء المعاملات بسهولة بعملات الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، دون تكبّد رسوم غير ضرورية للتحويل بين العملات الأجنبية.

صممت بطاقة الخصم المباشر بعملات متعددة من بنك الفجيرة الوطني لتسهيل إجراء المدفوعات العالمية، من خلال خصم مبالغ المعاملات تلقائياً من حساب العملة المناسبة. وفي حال إجراء معاملة بعملة غير مدعومة أو لم يكن حساب العملة المرتبط بالبطاقة يحتوي على مبلغ كافٍ، تقوم البطاقة باستخدام الحساب الأساسي بالدرهم الإماراتي، ما يضمن إجراء المعاملات دون انقطاع.

ويمكن استخدام البطاقة في أجهزة الصراف الآلي العالمية، ولإجراء الدفعات الإلكترونية، ولشراء المنتجات في المتاجر، ما يوفر وصولاً سلساً للأموال في مختلف أنحاء العالم ويتيح للعملاء فرصة التحكم بشكل أكبر بإجراء المعاملات العالمية وتجنب سداد الرسوم الإضافية للعملات الأجنبية.

وقال عدنان أنور، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «يسرنا إطلاق بطاقة الخصم المباشر بعملات متعددة في إطار التزامنا بتزويد عملائنا الكرام بحلول مالية مبتكرة. توفر هذه البطاقة طريقة فعالية من حيث التكلفة للمسافرين والمستهلكين العالميين لإدارة مدفوعاتهم بسلاسة، ما يعزز تجربتهم وراحتهم».