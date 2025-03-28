«أدنيك» تعلن حجز 94 % من مساحة معرض «اصنع في الإمارات»

أعلنت مجموعة أدنيك عن حجز أكثر من 94 % من المساحة المخصصة لتنظيم النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، وهو الحدث الذي تشارك المجموعة في تنظيمه مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومجموعة أدنوك، ومكتب أبوظبي للاستثمار. ما يعكس الثقة القوية في البيئة الصناعية والاستثمارية لدولة الإمارات.

ويُعّد الطلب الكبير على المشاركة في الحدث دليلاً على نجاح استراتيجية دولة الإمارات في جذب الاستثمارات الصناعية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إذ يهدف الحدث إلى تحقيق أهداف استراتيجية «المشروع 300 مليار».

والمساهمة بقيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني. وستنطلق فعاليات النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات» في مركز أدنيك أبوظبي، من 19 حتى 22 مايو المقبل.

وتمثل هذه النسخة من الحدث توسعاً كبيراً، بعد أن زادت مساحة الحدث عن النسخ الثلاث السابقة بنسبة 317 %، بمساحة إجمالية تقدر بـ50 ألف متر مربع، وسيغطي الحدث 12 قطاعاً صناعياً استراتيجياً، ما يعزز من مكانة دولة الإمارات مركزاً للابتكار والاستثمار الصناعي.