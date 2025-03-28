«دبي للأخشاب 2025» يستعرض فرص وتحديات الصناعة 14 أبريل

يستضيف معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب كبار التجار والمهنيين والخبراء وأصحاب المصلحة الرئيسيين من جميع أنحاء العالم في أسواق الأخشاب والخدمات اللوجستية خلال الفترة من 14 إلى 16 إبريل المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

ويصاحب المعرض مؤتمر يضم جلسات مختلفة حول قطاع الأخشاب في دول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام وأبرز التقنيات المبتكرة في الصناعة.

ويناقش المؤتمر فرص وتحديات الصناعة في العالم والمنطقة، فيما تقدم جلسة «توقعات سوق الأخشاب في شمال أفريقيا»، تحليلاً شاملاً لفرص وتحديات سوق الأخشاب في منطقة شمال أفريقيا.

ويستعرض المؤتمر أبرز الاتجاهات في سوق الأخشاب في وسط أوروبا، وتحليلاً لسوق الشحن البحري العالمي وتأثيره في الخدمات اللوجستية.

كما يسلط المؤتمر الضوء على أبرز الاتجاهات في سوق الأخشاب الأمريكي والهند وباكستان، إضافة إلى استعراض أحدث التطورات في صناعة التعبئة والتغليف والمنصات الخشبية.

ويرصد كل من دانييل كوكوت، المدير التجاري، Berneck، وريان وولترز، نائب رئيس المبيعات، CMPC، ديناميكيات سوق الأخشاب في أمريكا الجنوبية وأستراليا.

كما يكشف كل من مارتن شولز، الرئيس التنفيذي، BlueBox Systems وليفي فاراند، المؤسس والرئيس التنفيذي، DeepForestry، وكريستوفر جونسون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك، Taigatech، عن أبرز التقنيات المبتكرة في صناعة الأخشاب التي تشكل مستقبل القطاع.