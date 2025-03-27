أبوظبي تطلق «مضمون» أوّل منصة لخدمات الإدراج المتعدد للعقارات في المنطقة



أعلن مركز أبوظبي العقاري عن إطلاق منصة «مضمون»، أوَّل منصة لخدمات الإدراج المتعدد للعقارات في أبوظبي.

وتعدّ «مضمون» مبادرة رائدة على مستوى منطقة الخليج، وتهدف إلى تقديم مستوى عالٍ من الشفافية والكفاءة والثقة في سوق العقارات للوسطاء والمطوّرين والمشترين، بتوفير منصة مركزية وموثوقة للعقارات. وتُعَدُّ حلاً موحَّداً وشاملاً لجميع العاملين في قطاع العقارات، حيث تعرض لهم قوائم عقارات موثوقة، وبيانات فورية ومحدَّثة عن العقارات، وتمكن الإعلانات العقارية لتصبح ذات مصداقية إلى إعلانات مضمونة، ما يعزِّز موثوقية المعاملات وصحة المعلومات حول العقار.

وقال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يسعدنا أن نقدِّم منصة (مضمون) التي نثق بأنها ستُحدِث تحوُّلاً نوعياً في إجراءات المعاملات العقارية في الإمارة. وتعكس هذه المبادرة التزامنا بتعزيز الابتكار والشفافية والكفاءة في سوق العقارات».

وأضاف العميرة: «يمثل إطلاق 'مضمون' خطوة متقدمة لتعزيز الشفافية والثقة في سوق العقارات في أبوظبي. وباعتبارها المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، يفخر مركز أبوظبي العقاري بقيادة هذا التوجه الطموح، الذي يعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي مرن وتنافسي للاستثمار العقاري. وتجدر الإشارة إلى أن 'مضمون' ليست منصة إعلانية، بل منصة عالمية مصممة لتمكين الشركات المتخصصة في جمع وتحليل البيانات، بما يسهم في الارتقاء بمعايير السوق وتعزيز مصداقية الإعلانات العقارية».

وتدعم منصة «مضمون» إجراء معاملات شفافة وتقدم قوائم تتسم بالمصداقية والشفافية؛ فكلُّ عقارٍ مُدرَجٍ على منصة «مضمون» يخضع للتحقُّق بدقة لضمان الثقة والمصداقية، كما توفِّر المنصة أحدث بيانات العقارات، ما يتيح للمستخدمين اتخاذ قرارات سليمة مبنية على معلومات دقيقة.

وتعزز «مضمون» الرؤية العالمية من خلال ربط سوق العقارات في أبوظبي بالمستثمرين الدوليين، ما يفتح آفاقاً عالمية. بالإضافة إلى ذلك، تُشكّل «مضمون» منصة مركزية تجمع المعنيين في قطاع العقارات، وتُمكّن منصات العقارات من تقديم بيانات أفضل وأكثر دقة مما يعمق الثقة وبالتالي يعمق الشراكات في السوق.

وتسهم «مضمون» في تقليل تجزئة القوائم، ما يؤدّي إلى زيادة ظهور العقارات للبائعين، وتحقِّق ذلك من خلال زيادة نسبة ظهور العقارات بمعدل 70%، وضمان احتواء قاعدة البيانات على أحدث المعلومات عن العقارات المتاحة في منطقة أو سوق معينة، ما يعزِّز إنتاجية الوسطاء بنسبة 35%. وتسهم المنصة في تقليل وقت إتمام المعاملات بنسبة 40%، ما يؤدِّي إلى تحسين تجربة المتعاملين وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.