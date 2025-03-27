إعلانات يانغو توسّع حضورها وسط ازدهار المشهد الرقمي في الإمارات

بادرت إعلانات يانغو Yango Ads، منصة الحلول الإعلانية التكنولوجية المخصصة لنمو الأعمال في مجموعة يانغو، بتوسيع حضورها في الإمارات، إحدى أسرع الاقتصادات الرقمية نمواً في المنطقة. تسخّر إعلانات يانغو Yango Ads، أحدث التقنيات المتطورة لابتكار حلول إعلانية فريدة، تتفوّق في تصميمها وأدائها على الإعلانات الرقمية التقليدية، ما يساعد العلامات التجارية على الوصول إلى العملاء المناسبين في الوقت المناسب. وفي إطار توسّعها ونموّها في الإمارات العربية المتحدة، أطلقت إعلانات يانغو Yango Ads حلولاً جديدة، مُصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الشركات المحلية، وتعزيز إيراداتها.

ضمن هذه الحلول، تبرز ميزة «Yango Ads App Monetization»، كأداة قوية لمساعدة ناشري التطبيقات على زيادة الإيرادات، وتحقيق أقصى قدر من الأرباح، من خلال دمج 15 شبكة إعلانية عالمية بسلاسة في تطبيقاتهم، مع الحفاظ على تجربة مثالية للمستخدم. ومن الحلول الأخرى المصممة لدعم إعلانات تجارة التجزئة «Retail Media»، «ريتيل ميديا»، الذي يتيح لتجار التجزئة إنشاء شبكة إعلانية باستخدام بيانات العملاء المشفرة، لتقديم إعلانات وعروض ترويجية مُخصّصة، تُعزّز تحوّل العملاء وولاءهم. تأتي شراكة إعلانات يانغو Yagno Ads مع لاندمارك ريتش، كأبرز مثال على نجاح هذه التقنية وتطبيقها الفعال، وذلك بتسخير بيانات الطرف الأول الآمنة، لاستهداف 64 % من مستخدمي التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي بدقة متناهية.

تواصل إعلانات يانغو Yango Ads تقديم حلولها وحملاتها الرائدة، لمساعدة الشركات على الوصول إلى جماهيرها في الأسواق الناشئة، من خلال منظومة قوية من الإعلانات والوسائط الرقمية والمشاريع الخاصة (بما في ذلك فعاليات بارزة لتنشيط المبيعات في المتاجر المختلفة)، وعبر «Geo Ads»، الإعلانات المصممة لمناطق معيّنة، لتعزيز وجود العلامات التجارية، من خلال تضمين إعلانات حصرية ضمن منظومة يانغو، مثل إضافة الرموز ثلاثية الأبعاد على خرائط يانغو، أو الأيقونات ذات الصلة في قائمة البحث. يضمن هذا الاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي على منصة الشركة، ملاءمة الإعلانات ووصولها للجمهور في الوقت المناسب، سواءً كانت على المنصات الرقمية، أو في المتاجر أو ضمن التطبيقات.

وقال يفجيني بافلوف المدير العام لمنصة إعلانات يانغو Yango Ads في الشرق الأوسط وأفريقيا: «يُعد الشرق الأوسط أحد أكثر الأسواق المشجعة للابتكار، ونحن هنا لنرفع سقف التوقعات، ونتجاوز حدود المألوف. بفضل الدقة الفائقة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وبفضل العمق الذي تقدّمه لنا رؤى المستهلكين، تدعم إعلانات يانغو Yango Ads الشركات للتفوق على منافسيها، والوصول إلى الجمهور المُناسب في الوقت المُناسب. الآن، ومع توقعات وصول إيرادات التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة إلى 8 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، أصبحت فرص العلامات التجارية للتفاعل مع المتسوقين عبر الإنترنت، أكبر من أي وقت مضى، فبالإضافة إلى تحقيق التنافسية والريادة، تقدم إعلانات يانغو Yango Ads حلولاً أكثر ذكاءً وتأثيراً، لضمان ازدهار الشركات ونجاحها».

تسهم إعلانات يانغو بمساعدة الشركات على التواصل مع عملائها وجمهورها، من خلال تقديم حلول إعلانية رقمية مبتكرة. تعمل الشركة في أكثر من 30 دولة، عبر شبكة تضم أكثر من 50,000 موقع إلكتروني، وترتبط بأكثر من 20,000 تطبيق، وتوفر أكثر من 600 خيار إعلاني متقدّم لاستهداف الجمهور المناسب، وحلولاً متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ما يعكس مدى انتشار الشركة وفعالية حلولها. يواكب هذا التوسع رؤية الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الابتكار، وترسيخ مكانة الدولة كمركز رقمي عالمي.

تعيد إعلانات يانغو Yango Ads صياغة مفهوم الإعلانات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة، مُوفرةً للعلامات التجارية إمكانية الوصول المباشر إلى المستهلكين، وتحقيق أكبر نجاح وتأثير.