«مبادلة كابيتال» تنجز الاستحواذ على «سي إل فايننشال»

أعلنت «مبادلة كابيتال» Mubadala Capital، و«سي إل فايننشال جروب» CI Financial Corp، عن إتمام عملية الاستحواذ المعلنة سابقاً على CI، إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الأصول والثروات المتنوعة في أمريكا الشمالية، بدءاً من 12 أغسطس 2025.

وتعد الصفقة التي تبلغ قيمتها 12.1 مليار دولار كندي علامة فارقة مهمة في طموحات نمو «مبادلة كابيتال»، حيث تُسرع من توسعها في إدارة الثروات الخاصة وترسخ مكانتها في طليعة قطاع سريع التطور.

وتمت الصفقة من خلال اتفاقية بموجب قانون شركات الأعمال (أونتاريو) وفقاً لشروط الخطة، من بين أمور أخرى، استحوذت Mubadala Capital على جميع الأسهم العادية الصادرة .

والمستحقة للشركة (يشار إليها باسم «أسهم CI») مقابل 32 دولاراً كندياً للسهم، باستثناء الأسهم القابلة للتحويل تم تقييم حقوق ملكية شركة CI في الصفقة بنحو 4.7 مليارات دولار كندي، بما يعكس قيمة إجمالية للمؤسسة تقدر بنحو 12.1 مليار دولار كندي.

منصة

وبإتمام الصفقة، أصبحت «مبادلة كابيتال» تشغّل وتقدم الاستشارات وتدير لمصلحة العملاء والشركاء المحدودين أصولاً مجمعة تزيد قيمتها على 430 مليار دولار أمريكي من خلال مديري أصولها وشركائها الاستراتيجيين، بما في ذلك CI وشركاتها التابعة.

ويؤكد الحجم الكبير رؤية Mubadala Capital في إنشاء منصة رائدة لإدارة الأصول تجمع بين الاستثمارات البديلة عالية الجودة المؤسسية عبر فئات أصول وجغرافيات متعددة، بما في ذلك الأسهم الخاصة، والائتمان، والفرص الخاصة مع التركيز على البرازيل وغيرها من الاستثمارات البديلة، إلى جانب تقديم خدمات إدارة ثروات شاملة.