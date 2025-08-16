«العربية أبوظبي» تطلق رحلات موسمية إلى يكاترينبورغ في روسيا

أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن إطلاق رحلات موسمية بين أبوظبي ومدينة يكاترينبورغ في روسيا بغرض توفير خيارات سفر أوسع للمسافرين.

وستبدأ «العربية أبوظبي» بتسيير رحلاتها المباشرة في 27 أكتوبر 2025 وحتى 27 مارس 2026، بمعدل رحلتين أسبوعياً بين مطار زايد الدولي في أبوظبي ومطار كولتسوفو الدولي في يكاترينبورغ.

وتعزز الرحلات الموسمية شبكة وجهات «العربية للطيران» التي تربط بين دولة الإمارات وروسيا، حيث يمكن للمسافرين الآن السفر إلى مدينة يكاترينبورغ من خلال رحلات مباشرة من الشارقة ورأس الخيمة والآن من أبوظبي.

وتشغل «العربية أبوظبي» أسطولاً حديثاً مكوناً من 12 طائرة من طراز إيرباص A320، وتقدم مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية أخرى وتم تجهيز الطائرة بخدمة «SkyTime» وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة من قائمة «SkyCafe» بأسعار مدروسة.