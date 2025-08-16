فعالية ترويجية لـ«مدينة شمسة الترفيهية» بمطار الشارقة

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة فعالية ترويجية مبتكرة في مطار الشارقة بهدف الترويج لـ«مدينة شمسة الترفيهية»، إحدى أبرز وجهات «عروض صيف الشارقة 2025».

وشهدت الفعالية مشاركة شخصية «شمسة»، الأيقونة المحبوبة لعروض الصيف، التي استقبلت الزوار بابتسامتها المعهودة وتفاعلت مع العائلات والأطفال وقامت بتوزيع الهدايا والكوبونات الترويجية، إلى جانب تذاكر دخول مجانية إلى «مدينة شمسة الترفيهية» في مركز إكسبو الشارقة، في خطوة تهدف إلى تعريف الزوار بالوجهة العائلية الجديدة.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، أن الفعالية تأتي ضمن استراتيجية الغرفة الهادفة إلى دعم السياحة العائلية وتعزيز حضور الشارقة وجهة تسوق وترفيه متكاملة خلال موسم الصيف.

مشيراً إلى أن «مدينة شمسة الترفيهية» تمثل إضافة نوعية لعروض صيف الشارقة. وأوضح جمال بوزنجال، المنسق العام لعروض صيف الشارقة، أن اختيار مطار الشارقة الدولي لإطلاق الفعالية الترويجية شكل منصة مثالية للتواصل المباشر مع الزوار، خاصة العائلات. وتتواصل فعاليات «مدينة شمسة الترفيهية» حتى 30 الجاري في إكسبو الشارقة.