7.4 ملايين درهم أرباح «الخليج للملاحة القابضة» خلال الربع الثاني

أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، محققة نمواً ملحوظاً في الإيرادات وتحسناً في الهوامش وعودة إلى الربحية. وبلغت الإيرادات 28.5 مليون درهم، بزيادة 110% مقارنة بـ 13.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2024.

وسجل صافي الربح 7.4 ملايين درهم، مقابل خسارة صافية 13.2 مليون درهم في الربع المماثل من العام السابق (تحسن بقيمة 20.6 مليون درهم).

وارتفعت السيولة النقدية إلى 24.4 مليون درهم، مقارنة بـ 5.2 ملايين درهم في نهاية 2024.وبلغت التكاليف المباشرة 22.3 مليون درهم، بانخفاض 22% مقارنة بـ 28.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وقال أحمد الكيلاني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: «لقد شهدت الشركة نمواً قوياً في الإيرادات وتحسناً ملحوظاً في الهوامش وعودة إلى تحقيق الربحية، ما يعكس مرونة العمليات الأساسية للشركة وقوة نموذجنا التشغيلي. إن تركيزنا الثابت على تحسين كفاءة الأسطول، والإدارة المالية المنضبطة، وتعزيز الأداء التشغيلي، يحقق الآن نتائج ملموسة.

بالإضافة إلى ذلك، سوف تمثل صفقة الاستحواذ الاستراتيجية على أصول بروج للطاقة المحدودة محطة فارقة في مسيرة تحولنا، حيث ستعزز من قدراتنا التنافسية وآفاق النمو المستقبلية.

نحن واثقون من قدرتنا على البناء على هذا الزخم خلال النصف الثاني من العام، ومتواصلون في التزامنا بخلق قيمة مستدامة لمساهمينا على المدى الطويل».