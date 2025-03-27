أكّدت وكالة «بلومبرغ»، في أحدث تقرير لها، أن أصحاب الثروات يغادرون باريس إلى دبي، مثلما حدث مع لندن وخروج المصرفيين بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي، حيث تمر باريس بمرحلة «الضيق الضريبي».

وأشارت الوكالة إلى أن باريس تخسر جذب صناديق التحوط والأسهم الخاصة لمصلحة مراكز أخرى خارج نطاق باريس - لندن، مثل دبي، التي تتمتع ببيئة استثمارية جذابة ومبادرات حكومية تحفيزية ونادٍ استثماري متنامٍ بمليارات الدولارات.

ونقلت الوكالة عن بول مارشال، رئيس صندوق التحوط «مارشال وايس»: «إن أبوظبي كذلك تحقق نجاحاً كبيراً في استقطاب صناديق التحوط».

وأضافت: رغم أن مدريد وميلانو في القارة العجوز تحققان بعض المكاسب في سباق جذب الثروات، إلا أنهما لا تضاهيان دولة الإمارات، التي استقطبت أكثر من 6700 مليونير خلال 2024، وفقاً لشركة «هينلي آند بارتنرز».

وأضافت: الانتعاش الاقتصادي في دولة الإمارات أكثر استدامة في ظل تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وتعزيز قطاع السياحة.

وأشارت إلى أن جاذبية الإمارات لا تقتصر على صناديق التحوط فقط؛ فالمليادرير الروسي والرئيس التنفيذي لتطبيق «ريفولوت» المالي نيك ستورونسكي يقضي وقتاً أطول هناك.

حيث تستثمر الإمارات في شركات التقنية المالية، بينما أسست شركة البرمجيات الهولندية «Bird» مقراً لها هناك هروباً من العقبات التنظيمية وصعوبات التوظيف في أوروبا. حتى المستشارون الشباب باتوا يفضلون الانتقال من دوسلدورف إلى أبوظبي.

وأكد التقرير أنه على باريس بناء رؤية اقتصادية جديدة تتجاوز اعتمادها التقليدي على السياحة والرفاهية والشركات ذات النفوذ السياسي، خصوصاً في ظل التراجع الملحوظ في الطروحات العامة بسوق الأسهم، وفقاً للبيانات الأخيرة.