«مفاجآت صيف دبي» تتألق مع عروض العودة إلى المدارس

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تدخل مفاجآت صيف دبي موسم التسوق الأخير الأسبوع الجاري مع بدء العد التنازلي لموسم العودة إلى المدارس، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بتجربة تسوق استثنائية، والاستفادة من تخفيضات هائلة على لوازم المدرسة، والأدوات، والأجهزة، والأحذية والملابس، وغيرها الكثير، والفوز بجوائز قيمة حتى 31 أغسطس. وتسهم الباقات الحصرية، والتخفيضات الحصرية للطلبة، والهدايا الرائعة، في تعزيز مكانة المدينة وجهة مثالية للتسوق والحصول على أفضل عروض العودة إلى المدارس.

كما يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بفعالية «قهوة بيتس» في حلبة دبي للتزلج، أو مشاهدة أفلام العائلة المفضلة مثل «علاء الدين»، و«الحورية الصغيرة»، و«أليس في بلاد العجائب»، إلى جانب عرض «جزيرة الكنز»، ما يشكل أفضل ختام لموسم الصيف في المدينة.

فعاليات جديدة

وانطلق موسم التسوق الأخير من مفاجآت صيف دبي، وهو «العودة إلى المدارس»، الذي يستمر حتى 31 أغسطس في مختلف أنحاء المدينة، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بتخفيضات تتراوح بين 25 و75% على كل شيء، بدءاً من الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالطلاب، والأزياء المدرسية، وصولاً إلى القرطاسية، واللوازم المدرسية المختلفة. كما يقدم الموسم عروض «تسوق واربح» جديدة تشمل فرص الفوز بمنح دراسية، ونقاط ولاء، وقسائم هدايا، ودورات في الذكاء الاصطناعي وغيرها الكثير.

وتقام عروض «ذا لافتر فاكتوري» لشهر أغسطس 15 و16 و22 و23 الجاري في مطعم «ميز، ذا أجندا»، و«فندق ستوديو ون»، و«فندق راديسون دبي داماك هيلز»، و«فندق ديوكس النخلة»، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بمجموعة من عروض الكوميديا الارتجالية العالمية «ذا لافتر فاكتوري» في مختلف أنحاء المدينة، بينما يقدم مجموعة العروض الكوميدية هذا الشهر ديمتري باكانوف، وآش روز، الوحيد الذي يقدم عروضاً تجمع بين خفة اليد والكوميديا الارتجالية في دولة الإمارات، إلى جانب نهى بشير.

وتقام العروض أيام 15 أغسطس في مطعم «ميز، ذا أجندا»، و16 أغسطس في «فندق ستوديو ون»، و22 أغسطس في «فندق راديسون دبي داماك هيلز»، و23 أغسطس في «فندق ديوكس النخلة».

روائع الأنمي

وأقيمت أمس عروض «روائع الأنمي» من «دريم لايت» في جميرا زعبيل سراي في رحلة غير مسبوقة إلى عالم «الأنمي»، وما فيه من خيال وجمال، مع عرض «روائع الأنمي» من «دريم لايت» في دبي، حيث تنبض مسلسلاتكم المفضلة بالحياة على «مسرح زعبيل» في فندق «جميرا زعبيل سراي»، فبعد الجولة الأوروبية التي بيعت تذاكرها بالكامل، أقيم العرض المذهل إلى دبي، في أمسية حافلة بأشهر الأعمال الموسيقية المباشرة التي احتفت بأروع عروض «الأنمي» وأكثرها شهرة.

وتستضيف حلبة دبي للتزلج، دبي مول، اليوم، الحدث المميّز «قهوة بيتس»، لمنح تجربة فريدة تجمع بين الموسيقى والحركة والمرح، بمشاركة «الدي جي» العالمي Whiteboy، حيث تتاح الفرصة لتجربة لا مثيل لها مع القهوة والحماسة والموسيقى والتزلج على الجليد حصرياً خلال «مفاجآت صيف دبي»، كما يمكن للمشاركين الاستمتاع بأروع الأنغام الموسيقية الإيقاعية مع «الدي جي» Whiteboy، وتذوّقوا مشروب القهوة المفضّل لديكم من العلامة التجارية المحلية الرائدة «درفن كوفي القهوة». وتبدأ أسعار التذاكر من 120 درهماً، تشمل جولة واحدة للتزلج على الجليد، وكوب قهوة لكل فرد. وإذا كنتم ترغبون في جلسة مميزة بجانب حلبة التزلج، أو الاستمتاع بأجواء الموسيقى الإيقاعية، فيمكنكم مشاركة الحضور لتعيشوا تجربة تجمع بين ثقافة القهوة والأجواء اللطيفة الباردة في الصيف.

علاء الدين

وينطلق عرض «علاء الدين» 16 و27 أغسطس في فندق جميرا بيتش، حيث يُمنح المشاركون فرصة قضاء رحلة خيالية على متن السجادة الطائرة، واستكشاف عالم جديد بالكامل مع عرض «علاء الدين» في هذا الصيف، هل ينجح «علاء الدين» في الانتصار على الساحر الشرير «أبانازار»، والفوز بقلب الأميرة «ياسمين»؟ استكشفوا إذا ما كان الجنّي و«روح الخاتم» وشقيق «علاء الدين» سيسهمون في إنقاذ الموقف. الفرصة متاحة لمشاهدة تفاصيل هذا العرض الإيمائي الكلاسيكي البريطاني الذي يروي إحدى أشهر القصص في الشرق الأوسط، والذي يتميّز بالمرح والموسيقى والعروض الراقصة والأجواء التفاعلية مع الجمهور، حيث يمكن مشاهدة المصابيح السحرية وعيش الأجواء الممتعة في هذا العمل الرائع المناسب لجميع أفراد العائلة.

وتقام أمسية مع فرقة «ساوث بوردر»، و«كريس لورانس» المليئة بالأغنيات المفضلة، والألحان الرائعة، والأعمال التي تصدّرت المراتب الأولى، حيث يلتقي خلالها النجم «جاي دورياس»، والنجم «كريس لورانس» مع فرقة «ساوث بوردر»، ضمن حفل يترقبه محبّو الموسيقى، وتستضيفه «قاعة الشيخ راشد» في «المدرسة الهندية الثانوية» 16 أغسطس.

منصة تنافسية

وتنطلق عروض «ذا ليتل ميرميد» أيام 15 و17 و26 و28 أغسطس في فندق جميرا بيتش، في حين تعود «بطولة شرطة دبي للرياضات الإلكترونية» لتقام هذا الصيف في «نادي ضباط شرطة دبي» حتى 18 أغسطس، حيث توفّر منصة تنافسية جاذبة لمحبي الألعاب الإلكترونية في دولة الإمارات، ولا سيما الشباب، حيث يقام الحدث برعاية «شرطة دبي»، ويهدف إلى تعزيز الوعي بما تنطوي عليه الألعاب الإلكترونية من تأثيرات على صعيد الصحة النفسية والسلامة والأمان، والتوعية بمخاطرها المحتملة. يشتمل هذا الحدث على مجموعة واسعة من أشهر الألعاب الإلكترونية، بما فيها «كاونتر سترايك»، و«فالورانت»، و«فورتنايت»، و«سوبر سماش بروس»، وEAFC25، و«دوتا 2»، و«موبايل ليجندز: بانغ بانغ»، والكثير غيرها. كما تقّدم البطولة جوائز يصل مجموعها إلى 200.000 درهم، وتتيح للمشاركين والزوار فرصة استكشاف أحدث الألعاب والمنتجات المتصلة بها، والاستمتاع أيضاً بتناول مأكولات شهية من عربات الطعام، والتواصل مع المشاهير وأبرز المؤثرين في عالم الألعاب الإلكترونية.

الشخصيات المميزة

ويحتضن فندق جميرا بيتش مسرحية «أليس في بلاد العجائب» 19 و21 و23 أغسطس في رحلة فنية غير عادية برفقة «أليس» و«الأرنب الأبيض»، واستكشفوا عالماً مذهلاً مليئاً بالشخصيات المميزة، مثل «القط شيشاير»، و«دودة الشرنقة»، و«ملكة القلوب» وغيرها، وارتشفوا الشاي مع «صانع القبعات» المجنون، واضحكوا مع «تويدليدوم» و«تويدليدي»، وتسللوا بحذر إلى منطقة «ملكة القلوب المرعبة»، ولكن إياكم أن تلمسوا فطائرها. ويحول العرض الرائع خشبة المسرح إلى أرض للعجائب، وسط أزياء ملونة وشخصيات مرحة ومحببة، وديكورات مبهرة، والكثير من المواقف اللطيفة والمشوّقة، في عمل يترك فيه المنطق الساحة للخيال. كل دور مدروس بدقّة، وفي كل فكرة لغز، وكل لحظة تشكل فرصة لتصديق 6 أشياء مستحيلة، قبل موعد الفطور المنتظر. عرض مثالي لأفراد العائلات والحالمين من مختلف الأعمار، ويشكل أحد أبرز العروض التي لا ينبغي تفويتها هذا الصيف.

جزيرة الكنز

وتنطلق فعالية جزيرة الكنز 20 و22 و24 أغسطس على مسرح فندق جميرا بيتش في رحلة ممتعة ومليئة بالحيوية في أعالي البحار مع جيم لاد هوكينز، الذي يكتشف خريطة غامضة تقود إلى مصير القرصان الراحل الكابتن سكوينت، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بالاستعراضات المميزة، والكوميديا المضحكة، ومغامرات القراصنة الكلاسيكية.

أما منح مدهش الدراسية، فتستمر حتى 26 أغسطس في دبي فستيفال بلازا، والغرير سنتر، وتايمز سكوير سنتر، وسنست مول، وسنشري مول، والقوز مول، وسيليكون سنترال، وغيرها، وهي من أهم فعاليات موسم العودة إلى المدارس في مفاجآت صيف دبي، حيث تقدم للعائلات فرصة مثالية للفوز بمنح دراسية بقيمة إجمالية 200.000 درهم، من خلال إنفاق 200 درهم أو أكثر في مراكز التسوق المشاركة.

منحة دراسية

وتقام عروض لولو المدرسية حتى 7 سبتمبر في مختلف أنحاء المدينة، حيث يمكن للعائلات إنفاق 100 درهم على اللوازم المدرسية للحصول على فرصة ربح منحة دراسية بقيمة 10000 درهم في السحب الإلكتروني لمبادرة «عروض لولو المدرسية»، إلى جانب جوائز فورية داخل متاجر لولو التي تعد وجهة لا غنى عنها للمتسوقين في موسم العودة إلى المدارس.

ويقام أكبر عرض للذكاء الاصطناعي مع شرف دي جي حتى 31 أغسطس في أنحاء المدينة، حيث تقدم متاجر شرف دي جي للمتسوقين فرصة استرداد قيمة مشترياتهم من الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية فوراً مع قسائم هدايا تصل قيمتها إلى 5000 درهم، وذلك خلال موسم العودة إلى المدارس هذا العام. كما يمكن للمتسوقين الاستمتاع بهدايا مجانية تصل قيمتها إلى 550 درهماً، إلى جانب استرداد مضمون بنسبة 60 بالمئة على حواسيب محمولة مختارة، وتخفيضات إضافية تصل إلى 500 درهم عند استبدال الأجهزة القديمة. ويمكن للطلاب والمعلمين الاستفادة من تخفيضات إضافية، بينما سيحصل جميع المتسوقين على تخفيضات تصل إلى 50 بالمئة على أجهزة الحاسوب المحمول من «إتش بي»، و60% على أجهزة «ماك بوك»، مع عروض إضافية على مشترياتهم المستقبلية من أجهزة التلفاز والصوت، وكذلك الأجهزة المنزلية. تتوفر العروض داخل المتاجر وعبر الإنترنت.

الأجهزة الإلكترونية

وتقام عروض العودة إلى المدارس من إي سيتي حتى 31 أغسطس في أنحاء دبي، حيث تقدم متاجر إي سيتي أفضل عروض الأجهزة الإلكترونية لهذا الموسم على الحواسيب المحمولة، والهواتف الذكية، والأجهزة المنزلية، والملحقات، وغيرها الكثير. ويمكن للمتسوقين الحصول على هدايا مجانية عند شراء أجهزة إلكترونية مختارة، من مكبرات الصوت، وسماعات الرأس، إلى حقائب الحواسيب المحمولة الفاخرة، وبرنامج مايكروسوفت 365. وتشمل العروض الحصرية للطلاب والمعلمين تخفيضات تصل إلى 15% على أجهزة مختارة، وهدايا مميزة تصل قيمتها إلى 500 درهم مع أحدث أجهزة الحاسوب المحمول، واستبدال مضمون بقيمة تصل إلى 1000 درهم على الأجهزة القديمة أو المعطلة، إضافة إلى عروض مصرفية مميزة، وعرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» على الأجهزة الإلكترونية.

وتتواصل عروض كارفور حتى 1 سبتمبر، حيث يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر على المستلزمات الأساسية، مثل القرطاسية، والوجبات الخفيفة، والأجهزة الإلكترونية، وغيرها لدى متاجر كارفور، الدخول في سحب «شير» الحصري، حيث يحصل 20 فائزاً على جائزة نقدية بقيمة 50000 درهم لكل منهم لتغطية رسوم الدراسة.

ويطلق «إي ماكس» أكبر عروض العودة إلى المدارس حتى 31 أغسطس في أنحاء دبي، وتتضمن العروض الترويجية الحصرية داخل المتجر، وعروضاً رقمية على الحواسيب المحمولة وكذلك المكتبية، والأجهزة اللوحية، والشاشات، والملحقات، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 30 بالمئة على الحواسيب المحمولة، والأجهزة اللوحية، وغيرها الكثير مع ضمان أقل الأسعار، بالإضافة إلى الحصول على هدايا مميزة بقيمة تصل إلى 500 درهم على أجهزة حاسوب محمول مختارة، والاستفادة من تخفيضات حصرية للطلاب.

وتقدم أديداس للمتسوقين حتى 28 أغسطس فرصة الحصول على حقيبة ظهر أنيقة، وزجاجة ماء، وحافظة أقلام مقابل 169 درهماً فقط. يسري العرض على منتجات مختارة حتى نفاد الكمية.

الفعاليات المفضلة

تستمر مفاجآت صيف دبي حتى 31 أغسطس، وتقدم مجموعة من الفعاليات المميزة، والتجارب الجديدة كلياً، وأكبر تخفيضات التسوق لهذا الموسم، بالإضافة إلى أنشطة حصرية في مراكز التسوق، وجوائز ضخمة، وسحوبات كبرى، وغيرها الكثير.

تستمر مبادرة «طبق بـ10 دراهم» الأولى من نوعها خلال مفاجآت صيف دبي هذا العام حتى 31 أغسطس. وتتوفر المبادرة في أكثر من 190 مطعماً مميزاً ضمن ما يزيد على 700 منفذ مشارك في أبرز مراكز التسوق ووجهات تناول الطعام على مستوى دبي، بما في ذلك ذا نودل هاوس، ويام نودل بار، وسان وان نودلز، وشيك شاك، وبيج سموك برجر، وغيرها الكثير. لا يتطلب العرض الحجز المسبق أو استخدام قسائم شراء.

ويمكن للعائلات الاستمتاع بروعة شخصية مدهش في عالم مدهش، ودبي فستيفال سيتي مول مع حديقة مدهش المائية، والحصول على بطاقة مدهش الصيفية التي تمنحهم فرصة ربح الجوائز، وزيارة أوستيريا ماريو للاستمتاع بأنشطة الأطفال الرائعة، واستكشاف متجر مدهش لشراء منتجات حصرية. وسيظهر مدهش ودانة لتقديم عروض مميزة في مختلف أنحاء المدينة.

وسيحظى سكان دبي وزوارها بفرصة الاستفادة من 7500 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» مع إنترتينر مفاجآت صيف دبي، في حين يمكن للعائلات الاستفادة من عروض الفنادق والمعالم السياحية في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك عروض مجانية للأطفال في أبرز الوجهات. ويمكن لعشاق اللياقة البدنية المشاركة في جولة السبت من «بيكيرا» لركوب الدراجات الهوائية في «القدرة»، بينما تستضيف المدينة مجموعة من المخيمات الصيفية خلال مفاجآت صيف دبي في نادي بالرميثة، ومدينة الطفل في حديقة الخور، ومركز الجليلة الثقافي للأطفال.

ويمكن لعشاق التسوق الاستفادة من عروض التجزئة التي تنتشر في مختلف أنحاء المدينة خلال فصل الصيف، بما في ذلك الصفقات اليومية، وتسوق وامسح واربح، واربحوا جوائز كبرى هذا الصيف مع سكاي واردز طيران الإمارات، ومفاجآت صيف دبي في سيتي سنتر ديرة، وفوياج كلوب في سيتس سنتر مردف، واستعدوا لمفاجآت الصيف المميزة مع ميركاتو.

وتشمل أبرز التجارب والعروض الأخرى أنفق واربح سيارة ساوإيست S06 مع دبي أوتلت مول، وأنفق واربح مع وافي سيتي، وتجربة ميسي، ومليونير شير، وتسوقوا واربحوا سيارة بولستار 4 LRSM في دبي فستيفال سيتي مول، وتسوقوا واربحوا نقاط تيكت، وعروض الصيف في سيتي ووك، وابتعد عن حرارة الصيف في ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وتسوق واربح وانطلق في مفاجآت صيف دبي 2025، وسوق رايب، وأسواق الصيف الداخلية.

أكبر جوائز

وتواصل سحوبات مفاجآت صيف دبي 2025 تقديم أكبر جوائز الموسم على الإطلاق حتى 31 أغسطس، حيث تقدم سحوبات مجموعة مراكز التسوق في دبي تسع سيارات جديدة، بينما تقدم سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات 30 سبيكة ذهبية إلى 30 فائزاً من سعداء الحظ، ويقدم برنامج فيزا للمجوهرات في مفاجآت صيف دبي 2025 قسائم مجوهرات بقيمة إجمالية تبلغ 175000 درهم إلى 50 فائزاً.

وتقام مفاجآت صيف دبي 2025 بدعم من الرعاة الرئيسيين: بنك دبي التجاري، ومراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، وe&، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.