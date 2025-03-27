شراكة بين بنك دبي التجاري و«سيمنس للطاقة »

أعلن بنك دبي التجاري تعاونه مع «سيمنس للطاقة»، الشركة الرائدة عالمياً في تكنولوجيا الطاقة، بهدف تأمين تسهيلات ائتمانية ثنائية/مزدوجة بقيمة 550 مليون درهم لمصلحة شركة سيمنس للطاقة في الإمارات.

حيث يسهم التسهيل في تعزيز التزام بنك دبي التجاري، بدعم الشركات من خلال توفير الحلول المالية المخصصة، ما يمكن «سيمنس للطاقة» من تنفيذ مشاريعها المتزايدة وتحقيق النمو في المستقبل.

وتجسد الصفقة خطوة استراتيجية متقدمة لبنك دبي التجاري، وستساهم في ترسيخ مكانته في قطاع الطاقة من خلال الشراكة مع مؤسسة رائدة تتمتع بمكانة عالمية مرموقة.

بالإضافة إلى ذلك، يسلط هذا التسهيل الائتماني الضوء، على قدرات وإمكانات «دبي التجاري» الراسخة، على مستوى هيكلة الحلول المالية واسعة النطاق، ما يعزز موقعه باعتباره الشريك المفضل للشركات متعددة الجنسيات في الخدمات المصرفية، وعامل تمكين رئيس لدفع مسيرة النمو في القطاع المصرفي.

قوة مالية

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «يسعدنا تقديم هذا التسهيل الائتماني الثنائي لشركة سيمنس للطاقة، انطلاقاً من موقعها كجهة فاعلة في قطاع الطاقة.

وتُشكل هذه الشراكة دلالة واضحة على القوة المالية التي نتمتع بها وقدرتنا على دعم الشركات العالمية الرائدة لتحقيق طموحات التنمية، كما تساهم في تعزيز مكانتنا كشريك مصرفي موثوق في الإمارات».

وقال روبيرت ماكآنالي، نائب الرئيس الأول للخزانة والتمويل المؤسسي في سيمنس للطاقة: «إن الصمود المالي والمرونة الاستراتيجية أساسيان للوفاء بالتزاماتنا، ودفع عجلة التحول الطاقي.

هذه الشراكة تعزز قدرتنا على التعامل مع صناعة ديناميكية، ودعم تحولات الطاقة، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط - إحدى أسرع أسواق الطاقة نمواً في العالم».

يتماشى هذا التسهيل الائتماني مع الرؤية الاستراتيجية لبنك دبي التجاري، ومن شأنه الإسهام في تعزيز مكانته في السوق من خلال توفير حلول مالية مصممة خصيصاً لرواد وقادة الصناعة.