10.1 % نمو إيرادات «إنفيكتوس للاستثمار» إلى 8.9 مليارات درهم في 2024

أعلنت إنفيكتوس للاستثمار بي إل سي (المدرجة في سوق أبوظبي)، عن نتائجها للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2024، والتي عكست أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً. وحققت الشركة نمواً 10.1 % في الإيرادات السنوية لتصل إلى 8.9 مليارات درهم، مقارنة بــ 8.1 مليارات درهم في 2023، مسجلة بذلك أعلى إيرادات سنوية لها منذ إدراجها.

وارتفعت المعاملات السلعية 51.8 %، لتبلغ مستوى قياسياً قدره 8.2 ملايين طن متري، مقارنة بـ 5.4 ملايين طن متري، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 33 مليون درهم، أي ما يعادل 0.03 درهم للسهم، على أن يتم توزيعها في الربع الثاني من 2025 بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية.

وبلغ صافي الأرباح 166.3 مليون درهم في عام 2024، مقارنة بـ 213.6 مليون درهم في عام 2023، نتيجة تبني الشركة لاستراتيجيات تجارية حكيمة خلال فترات انخفاض الأسعار ونهجها في دخول الأسواق الجديدة، والذي تضمّن قبول هوامش ربح أقل لترسيخ مكانتها التنافسية مع بناء علاقات طويلة الأمد مع الشركاء والموردين.

ومع ذلك، حققت الشركة هوامش ربح قوية وواصلت استثماراتها الاستراتيجية لتوسيع قدراتها التشغيلية وتعزيز حضورها الجغرافي من خلال عمليات الاستحواذ في الأسواق الأفريقية الرئيسة.

وارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 15.3 % ليبلغ 1.23 مليار درهم إماراتي في عام 2024، ما يعكس الوضع المالي القوي للشركة وقدرتها على تحقيق النمو المستدام.محطة بارزةوقال أمير داوود عبداللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيكتوس للاستثمار: «كان عام 2024 محطة بارزة في مسيرة إنفيكتوس للاستثمار.

حيث واصلنا تنفيذ استراتيجيتنا للنمو وحققنا نتائج مالية قوية رغم التحديات الاقتصادية العالمية. كما وسّعنا نطاق انتشارنا ليشمل 54 دولة، وعزّزنا محفظتنا المتنوعة من المنتجات لتتجاوز 30 فئة، وأتممنا صفقة الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة جراديركو.

بالإضافة إلى تسجيلنا لإنجاز استثنائي في إطار سعينا نحو الاستدامة من خلال نشر تقريرنا الأول للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية. وتؤكد هذه الإنجازات على مدى التزامنا بالتميز التشغيلي، والمرونة الاستراتيجية، وخلق قيمة على المدى الطويل».

وأضاف: «ومع تطلّعنا إلى المستقبل، سنواصل استكشاف فرص الاستحواذ الجديدة، وتعزيز قدرات سلسلة الإمداد لضمان تحقيق نمو مستدام وعوائد مجزية لمساهمينا وكافة أصحاب المصلحة.