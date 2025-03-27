«دبي للمهرجانات» تكشف عن برنامج حافل ضمن «العيد في دبي»

في إطار حملة «العيد في دبي» التي ينظمها براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن برنامج فعالياتها التي تشارك به ضمن الحملة التي انطلقت 25 مارس وتستمر حتى 6 أبريل المقبل، متضمنة مجموعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية، والحفلات الموسيقية.

وعروض الألعاب النارية، وتجارب التسوق وتناول الطعام، وغيرها من الفعاليات التي ستتيح للسكان والزوار قضاء أمتع الأوقات خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان وعيد الفطر.

وتكتسي شوارع ومعالم المدينة بزينة العيد، كما تتألق الأبنية والوجهات المختلفة بعروض الإضاءة الرائعة، بما في ذلك شارع زعبيل الثاني، وشارع الثاني من ديسمبر، وجسر القرهود، والخوانيج، وشارع المستقبل، والسيف، والوصل، وشارع المطار، وبرج الساعة، وحتا، وشارع الرباط، ودوار السطوة، والعديد من الأماكن العامة الأخرى.

وتضيء عروض الألعاب النارية سماء المدينة في العديد من الوجهات الشهيرة، بما في ذلك كانتين الشاطئ من &e في شاطئ جميرا، وحتا في أول أيام العيد 8 مساءً، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وجزيرة بلوواترز في ثاني أيام العيد 9 مساءً.

فعاليات ترفيهية

وتستضيف دبي خلال عيد الفطر مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات الموسيقية الحية التي يحييها كوكبة من ألمع النجوم المحليين والعالميين، بما في ذلك حفل مغني الراب المصري مروان بابلو يوم 3 أبريل، وفعالية جلسات مومنتس يوم 4 أبريل، وأول حفل لفرقة أريا في دبي يوم 4 أبريل.

والعديد من العروض المذهلة الأخرى طوال أيام العيد. كما يمكن لعشاق الرياضة مشاهدة فعاليات كأس دبي العالمي يوم 5 أبريل في مضمار ميدان، إلى جانب العديد من المنافسات والفعاليات الرياضية الممتعة الأخرى.

عروض ثقافية

وتقام مجموعة من العروض الثقافية والترفيهية المتنوعة بمناسبة عيد الفطر في مراكز التسوق والوجهات الرئيسية في دبي، بما في ذلك نخيل مول، والسيف، وجزيرة بلوواترز، وسيركل مول، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وسيتي ووك، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا، وحتا وادي هب، وابن بطوطة مول، ومول الإمارات، وذا أوتلت فيليدج.

وتقدم الأسواق الموسمية في دبي مزيجاً مثالياً من المأكولات، وتجارب التسوق، والهدايا للجميع خلال عيد الفطر السعيد. حيث تعود فعالية كانتين الشاطئ من &e لتقدم أجواء احتفالية مميزة على شاطئ نسناس من 27 مارس وحتى 13 أبريل، بما فيها الاستمتاع بالضيافة والحلويات الإماراتية التقليدية خلال اليومين الأول والثاني من العيد.

مذاقات عالمية

ويرحب مهرجان «تقاليد ومأكولات العيد» في فندق ومنتجع «جيه إيه ذا ريزورت»، بالزوار في ثاني أيام العيد لتذوق المأكولات الإماراتية الأصيلة التي تقدمها أكشاك الطعام التقليدية، إلى جانب المشاركة في الألعاب والأنشطة الترفيهية المخصصة للأطفال، والاستمتاع بالموسيقى الرائعة التي يقدمها نخبة من أفضل الفنانين ومنسقي الأغاني.

ويمكن لعشاق الطعام والعائلات الاستمتاع بتجارب المأكولات عالمية المستوى في أرقى فنادق دبي، بما في ذلك سويس أوتيل الغرير، ومطعم «فارك» في منتجع وسبا تاج إكزوتيكا نخلة جميرا، ومطعم «توين» في فندق ايبيس مركز دبي التجاري العالمي، وغيرها الكثير.

تجارب التسوق

ويقدم سوق العيد الذي يستضيفه فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول، تجربة تسوق ممتعة لجميع أفراد العائلة من 30 مارس وحتى 6 أبريل.

بالإضافة إلى فرص الفوز بجائزة كبرى بقيمة 10000 درهم. وأيضاً يمكن للمتسوق في سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، الاستفادة من استرداد نقدي بقيمة 10 أضعاف على منتجات الأزياء، والأدوات المنزلية، والمأكولات والمشروبات عبر تطبيق شير حتى 6 أبريل.

كما يمكن للعائلات التي تزور سيتي ووك الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية مع العروض المسرحية في منطقة النافورة طوال أيام عيد الفطر، بدءاً من الساعة 5 مساءً.

وسيحظى عشاق الألعاب الإلكترونية بفرصة الاستمتاع بتجربة مشاهدة فيلم «ماينكرافت» حتى يوم 14 أبريل في ڤوكس سينما مول الإمارات، إلى جانب مجموعة من الألعاب التفاعلية، والأنشطة الممتعة، وإمكانية التقاط الصور التذكارية، وفرص الفوز بمجموعة من الجوائز، وغيرها الكثير.

عروض فندقية

ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستفادة من عروض الإقامة الفندقية خلال عيد الفطر في مجموعة من أرقى فنادق ومنتجعات المدينة بما في ذلك منتجع الحبتور جراند، وفندق أنداز دبي النخلة باي حياة، وأتلانتس النخلة، وكونراد دبي، وكمبينسكي مول الإمارات.

ومنتجع ومتنزه الألعاب المائية لو ميريديان شاطئ الميناء السياحي، ومنتجع ماريوت نخلة جميرا، وفندق ميلينيوم بلازا داون تاون، وفندق بولمان دبي أبراج بحيرات جميرا، وفندق وشقق ستوديو إم أرابيان بلازا، وفندق وفيلات ذا بيلتمور البرشاء دبي، وفندق ذا إتش دبي، وفندق ذا ريتريت النخلة دبي إم جاليري باي سوفيتل، وفنادق تايم، ودبليو دبي، ومنتجع ومارينا وستن دبي شاطئ الميناء السياحي.

وتقام احتفالات «العيد في دبي» بدعم الشركاء الاستراتيجيين، مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو).

ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبنك دبي التجاري، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، واينوك، و&e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.