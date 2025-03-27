«التخفيضات الإلكترونية الكبرى» تنطلق اليوم في دبي

تنطلق الدورة الثالثة من «التخفيضات الإلكترونية الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، اليوم، وتستمر حتى 30 مارس، مع عروض ترويجية هائلة، وتخفيضات تصل إلى 95 في المئة، على مدار أربعة أيام، ما يتيح لسكان دبي وزوارها فرصة مثالية لشراء هدايا عيد الفطر السعيد.

كما تقدم الحملة تجربة تسوق جديدة كلياً، تمكن الجميع من استكشاف مئات العلامات التجارية الرائدة، والاستفادة من تخفيضات إضافية حصرية، والحصول على فرصة الفوز بجائزة ضخمة قدرها 100 ألف درهم، إلى جانب جوائز نقدية إضافية، تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم.

ويمكن للأشخاص الذين يقومون بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للحملة، الاستمتاع بتجربة تسوق مميزة، بدءاً من يوم 27 مارس، والحصول على تخفيضات أكبر، من خلال رموز التخفيضات الحصرية.

بالإضافة إلى فرصة ربح جائزة كبرى قدرها 100 ألف درهم، وسيحظى المتسوقون كذلك بفرصة الفوز بجوائز نقدية إضافية، تصل إلى 50 ألف درهم، من خلال زيارة خمسة أقسام أو أكثر في المتاجر الافتراضية.

تشكيلة واسعة

وتلبي حملة «التخفيضات الإلكترونية الكبرى»، متطلبات الجميع لشراء هدايا عيد الفطر، حيث تعد الحملة فرصةً مثاليةً للتسوق، والاستفادة من التخفيضات على تشكيلة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الأزياء الراقية والملابس، والأحذية، والأكسسوارات، والمجوهرات، ومنتجات العناية بالصحة، ومستحضرات التجميل، والعطور، ومستلزمات الأطفال، والإلكترونيات، والأثاث، والديكور، وغيرها الكثير.