القمة العالمية للعقار تستعرض فرص الاستثمار في رأس الخيمة

تستضيف رأس الخيمة الدورة الأولى من القمة العالمية للعقار والاستثمار 20 و21 مايو المقبل في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، ترسيخاً لجهودها الدؤوبة الرامية إلى الارتقاء بمكانتها بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار.

وتتولى مجموعة سيتي سكيب من إنفورما ماركتس تنظيم القمة بالتعاون مع كل من مرجان للتطوير العقاري، المجموعة المسؤولة عن تطوير المخططات الرئيسية في رأس الخيمة بما فيها مشروع جزيرة المرجان؛ ومجموعة راك للضيافة الرائدة في قطاع الضيافة في رأس الخيمة، وتجمع القمة أبرز المستثمرين والمسؤولين الحكوميين وقادة القطاع.

ولعبت مجموعة سيتي سكيب، التي تأسست منذ 24 عاماً، دوراً محورياً في إطلاق مشاريع عقارية بارزة، بما فيها برج خليفة ومشروع باترسي باور ستيشن.

وبوصفه المنصة الرائدة للعقارات في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، يجمع معرض سيتي سكيب الجهات المعنية في منظومة سوق العقارات، مما يعزز أهمية الدورة الأولى من القمة وتأثيرها.

وتركز القمة بشكلٍ أساسي على إطلاق العنان لفرص الاستثمار، وتسلط الضوء على سوق العقارات سريع النمو في رأس الخيمة وغيره من أسواق دولية.