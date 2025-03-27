«ليالي رمضان» بإكسبو الشارقة يستعد لعيد الفطر بتخفيضات كبرى

تزامناً مع الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر، يواصل معرض «ليالي رمضان» فعاليات نسخته الـ 42 في مركز إكسبو الشارقة، مقدماً تجربة تسوق متميزة تجمع بين التخفيضات وفعاليات التراث الإماراتي.

ضمن الحدث الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ويستمر حتى 30 مارس الجاري، مستهدفاً إسعاد زواره بمنحهم فرصة ذهبية للاستفادة من التخفيضات الهائلة التي تصل إلى 75 % على تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات، وذلك في أجواء رمضانية مفعمة بالبهجة.

ويستقطب المعرض العائلات من خلال منتجات أكثر من 500 علامة تجارية محلية وعالمية يشارك بها العارضون الذين يتجاوز عددهم الـ 200، تضم تشكيلة لا مثيل لها من السلع بأسعار تنافسية تلبي كافة الأذواق والاحتياجات.

وتشمل أرقى الملابس والإكسسوارات وأفخم العطور وأحدث الأجهزة الإلكترونية، ومختلف المستلزمات المنزلية، وأجود المواد الغذائية، والمفروشات الفاخرة، بالإضافة إلى منتجات الأسر المنتجة التي تعكس إبداعاً وتميزاً في المشغولات اليدوية، والملابس التقليدية، والأطباق الرمضانية الشهية.

وقال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: إن المعرض يشهد منذ انطلاقه وحتى أسبوعه الأخير إقبالاً كثيفاً من الزوار الذين توافدوا للاستفادة من العروض الحصرية والخصومات الكبرى، والمشاركة في المسابقات الترفيهية والتجارب التراثية الفريدة، في زخم تجاري يؤكد مكانة المعرض كواحد من أهم الفعاليات الاقتصادية الموسمية، حيث يسهم في تنشيط قطاع التجزئة، ودعم الأسر المنتجة.

وتعزيز التواصل بين التجار والمستهلكين، كما يعد وجهة مثالية للمتسوقين الذين يستعدون لاستقبال عيد الفطر، حيث يقدم لهم باقة من الخصومات والعروض الترويجية التي تجعل من تجربة التسوق متعة استثنائية ولا سيما أنها تجربة مصحوبة بسحوبات على جوائز قيمة وهدايا تضفي المزيد من البهجة على الزوار.