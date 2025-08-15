100 % قفزة الإنفاق الاستهلاكي في «مفاجآت صيف دبي»

شهدت متاجر التجزئة ومراكز التسوق في أنحاء دبي زيادة بنسبة تجاوزت 100% في متوسط إنفاق المستهلكين خلال الأسابيع الستة الأولى من مفاجآت صيف دبي 2025، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حتى 31 أغسطس، حيث أسهمت الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة وأصحاب المصلحة على مستوى المدينة في تقديم تجارب تسوق لا مثيل لها للسكان والزوار، وذلك بمشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية و3500 متجر في ما يزيد على 100 وجهة للتجزئة، حيث ترسخ العروض الترفيهية والتسويقية الإمارة وجهة للفعاليات والتجزئة والسياحة.

وتشمل أبرز أسباب هذا النجاح تطبيق نهج استراتيجي تدريجي خلال مفاجآت صيف دبي، يشمل تنظيم 3 مواسم مميزة للتجزئة بما يتماشى مع تطور حركة التسوق في دبي، حيث حققت هذه الاستراتيجية نتائج ملموسة، بدءاً من عروض عطلة الصيف الافتتاحية التي أسهمت في تحفيز نشاط التجزئة في بدايات فصل الصيف من 27 يونيو حتى 17 يوليو، ثم موسم تخفيضات صيف دبي الكبرى الذي اختتم أخيراً، وأسهم في تسريع وتيرة النشاط داخل مراكز التسوق وتعزيز حجم المعاملات في مختلف فئات التجزئة الرئيسية، وذلك من خلال تقديم تخفيضات تصل إلى 90% من 18 يوليو حتى 10 أغسطس.

أروع الجوائز

واستقطبت حملة «تسوق وامسح واربح» الترويجية من موسم تخفيضات صيف دبي الكبرى، التي تضمنت سحباً على أكبر جوائز الصيف، وهي عبارة عن مليون درهم نقداً أو سيارة نيسان باترول جديدة كلياً، أكثر من 27000 مشاركة، ما عزز تفاعل المتسوقين وحركة الزوار في مراكز التسوق والمتاجر المشاركة.

ومن المتوقع أن يحافظ موسم العودة إلى المدارس الذي يقام الآن على هذا الزخم حتى 31 أغسطس، ما يضمن ختاماً قوياً لمفاجآت صيف دبي من خلال استهداف العائلات والطلبة بتجارب تسوق قيّمة.

تجارب فريدة

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تعد مفاجآت صيف دبي من أكثر المهرجانات السنوية رواجاً في المدينة، كما أنها مساهم رئيسي في دعم الاقتصاد، والسياحة، والنمو المستدام لقطاع التجزئة، حيث يعكس ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في متاجر التجزئة ومراكز التسوق بنسبة تزيد على 100 % خلال موسم تخفيضات صيف دبي الكبرى النجاح الكبير الذي حققته استراتيجية التجزئة الخاصة بالمفاجآت. ويسلط برنامجنا الحافل بتجارب التجزئة الفريدة هذا العام الضوء على فصل الصيف باعتباره أفضل وقت لتجربة دبي بما يتناسب مع جميع الأذواق والميزانيات، لا سيما في ظل وجود آلاف العروض الترويجية التي يشارك فيها أكثر من 1000 علامة تجارية و3500 متجر في أكثر من 100 وجهة للتسوق».

نمو الزوار

وأكد تجار التجزئة ومراكز ووجهات التسوق والعلامات التجارية في مختلف أنحاء المدينة وجود زيادة ملحوظة في أعداد الزوار، وتفاعل العملاء، وحجم معاملات التجزئة.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «يفخر بنك دبي التجاري بكونه راعياً رئيسياً لمفاجآت صيف دبي 2025، فهذه المبادرة تنعش اقتصاد دبي وقطاع التجزئة فيها عاماً بعد عام. ونحن سعداء للغاية بالنتائج المذهلة في منتصف الموسم، التي تُظهر وتعكس بوضوح فعالية الاستراتيجية المحدثة لهذا العام في الحفاظ على الزخم وتقديم قيمة استثنائية. وقد أسهم الحضور الواسع والمشاركة اللذان حققتهما مفاجآت صيف دبي ومهرجانات التسوق الأخرى في جميع أنحاء المدينة في تعزيز الوعي بالعلامة التجارية لبنك دبي التجاري بشكل كبير بين السكان والزوار على حد سواء. كما يؤكد حضور ووجود علامتنا التجارية في وجهات التسوق عالية الإقبال والأنشطة التفاعلية المصاحبة لها التزامنا بإثراء وتعزيز تجربة العملاء. وبصفتنا شريكاً استراتيجياً، يظل بنك دبي التجاري ملتزماً بدعم مشهد التجزئة الحيوي في دبي ورؤيتها للنمو الاقتصادي المستدام».

تفاعل إيجابي

وقال بايجو كورياش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بس يو زد للإدارة والتسويق: «لقد حظي إطلاق النسخة الأولى من فعالية التخفيضات الكبرى لصيف دبي بتفاعل إيجابي واسع، ما يؤكد قوة الحملات الترويجية الاستراتيجية في تنشيط قطاعي التجارة والمجتمع. وباعتبارها الموسم الرئيسي الثاني للبيع بالتجزئة ضمن مفاجآت صيف دبي، قدمت التخفيضات الكبرى لصيف دبي بعضاً من أكثر العروض إثارة هذا الصيف. تؤدي مفاجآت صيف دبي دوراً محورياً في زيادة الإقبال، وتعزيز ثقة المستهلكين، وتسريع وتيرة النمو ضمن منظومة السياحة في دبي. ومن المجزي للغاية رؤية هذا التكامل بين قطاعي التجزئة والسياحة يتحقق من خلال حملات كهذه».

أنشطة تفاعلية

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق لدى ماجد الفطيم: «مع وصولنا إلى منتصف موسم مفاجآت صيف دبي لهذا العام، لمسنا تأثير تخفيضات صيف دبي الكبرى في تسريع وتيرة الإقبال والإنفاق والمشاركة في جميع مراكز التسوق لدينا، مدفوعة بمبيعات لا تُفوّت وأنشطة ترفيهية تفاعلية ومكافآت تتجاوز التسوق. وتواصل أجندة فعاليات التجزئة في دبي تحوّلها إلى محرك سياحة عالمي المستوى، وتشكل مفاجآت صيف دبي دليلاً حياً على هذا الزخم المتصاعد. ويسعدنا في ماجد الفطيم أن نسهم في تشكيل مشهد مزدهر لسياحة التسوق في المنطقة».

تكامل القطاعات

وقال حسام بغدادي، المدير التنفيذي الأول في شركة العربية للسيارات: «تتزامن تطلعات شركة العربية للسيارات مع رؤية إمارة دبي للريادة في الابتكار والنمو المستدام المرتكز على تلبية احتياجات العملاء. ويجسد مهرجان مفاجآت صيف دبي التزام الإمارة بتعزيز التكامل بين القطاعات والمجتمعات والأفكار لتفعيل فرص النمو الاقتصادي وتقديم قيمة استثنائية للمقيمين والزوار على حد سواء. نؤكد التزامنا المستمر بتعزيز تجربة العملاء من خلال حلول مبتكرة تلبي تطلعاتهم وتحقق رضاهم، لا سيما في مرحلة التخطيط لامتلاك مركبتهم المقبلة».

تحفيز النمو

وقال هيثم حجار، مدير إدارة الأصول في الفطيم العقارية: «نجحت تخفيضات صيف دبي الكبرى في ترسيخ مكانتها محطة أساسية في موسم التسوّق السنوي للإمارة، ونحن فخورون بالدور الحيوي الذي لعبه كل من دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا في نجاح هذا الحدث، وهو ما تجسد في الزيادة الملحوظة في عدد الزوار ونمو المبيعات بنسبة 7% ضمن الفئات الرئيسية، ولا سيما في مجالي الترفيه والطعام. لقد أسهمت عروض الصيف المتنوعة، من تخفيضات وسحوبات وتجارب ترفيهية، في تعزيز الإقبال وإثراء تجربة التسوّق. ولا شك أن مبادرات مثل «مفاجآت صيف دبي» تؤدي دوراً محورياً في تنشيط الحركة السياحية وتحفيز النمو الاقتصادي، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث البارز الذي يعزز مكانة دبي وجهة عالمية مفضلة للتسوّق».

وجهة للتسوق

وأدت تخفيضات صيف دبي الكبرى دوراً محورياً في تعزيز مكانة دبي وجهة رئيسية للتسوق والسياحة خلال فصل الصيف، حيث شهد كل من ميركاتو وتاون سنتر جميرا موسماً ناجحاً هذا العام.

وعلقت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة في ميركاتو وتاون سنتر جميرا: «سجلت حملة «تسوّق واربح»، المدعومة بتطبيق بريفيليج بلاس، تفاعلاً كبيراً من الزوار، خاصة مع آلية المشاركة السهلة التي تتيح الدخول في السحب الأسبوعي على الجوائز النقدية عند مسح التطبيق بعد التسوق بمبلغ 200 درهم. كما استفاد المتسوقون من خصومات حصرية وجوائز قيّمة. وشهدت المشاركة في السحب ارتفاعاً بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت المبيعات بنسبة 51% خلال الفترة نفسها، ما يعكس الحماس المتزايد حول مفاجآت صيف دبي وفعالية الحملات الترويجية في جذب كل من المقيمين والسياح. تسهم مفاجآت صيف دبي بشكل ملموس في نمو قطاع التجزئة في مختلف أنحاء المدينة، عبر تقديم تجربة تسوق غنية بالعروض والفعاليات التي تستقطب الزوار من داخل الدولة وخارجها».

الرعاة الرئيسيون

وتقام مفاجآت صيف دبي 2025 بدعم من الرعاة الرئيسيين: بنك دبي التجاري، ومراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، وe&، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.