شراكة بين «نيكسوس» والشركة التجارية المركزية

أعلنت الشركة التجارية المركزية عن توقيع شراكة جديدة مع شركة «نيكسوس أوتوموتيف إنترناشيونال»، العالمية المتخصصة في قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات، في خطوة مهمة تهدف إلى ربط الشركات الإماراتية مع الأسواق العالمية.

وبموجب هذه الشراكة، ستتمكن الشركة التجارية المركزية من توسيع نطاق خدماتها وعروضها عبر توفير إمكانية الوصول إلى العلامات التجارية العالمية المرموقة.

هذا التعاون مع «نيكسوس» يعكس إرث الشركة التجارية المركزية العريق ويرسخ سمعتها في قطاع السيارات على مستوى المنطقة، كما يعزز التزامها بالابتكار والتميز في توفير المنتجات والخدمات والحلول الفعالة من حيث التكلفة في قطاع السيارات.

يشار إلى أن «نيكسوس أوتوموتيف إنترناشيونال» تأسست عام 2014، وهي متخصصة في تقديم حلول مبتكرة ومستدامة ورقمية ومتصلة لسوق خدمات ما بعد البيع.

ويعمل ضمن إطارها مجتمعاً عالمياً يضم أكثر من 100 مورد عالمي و500 عضو، حيث تقدم الدعم اللازم لتعزيز التوزيع والنمو في 145 دولة حول العالم.

ومن خلال هذه الاتفاقية، ستوفر «نيكسوس» للشركة التجارية المركزية رؤى متخصصة للسوق وفرصاً للتواصل مع الموردين، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى محفظة الموردين الحصرية التابعة لها. كما ستتضمن الشراكة امتيازات حصرية للوصول إلى الأدوات المتطورة، والبرامج التدريبية، والخدمات الرقمية التي تهدف إلى تبسيط سلسلة الإمداد وتحسين كفاءتها.

وقال جان بيير بارنييه، المدير العام للشركة التجارية المركزية، إن الشراكة مع «نيكسوس» تعكس التزام الشركة التجارية المركزية الراسخ بالاستدامة والابتكار.

وتشكل نقلة نوعية في تطوير خدمات ما بعد البيع للسيارات، من خلال توفير حلول فعّالة وذات جودة عالية ودفع عجلة الاستدامة إلى الأمام، مشدداً على أنه يتماشى مع الأجندة الوطنية للاستدامة لدولة الإمارات، ويدعم رؤية الدولة لمستقبل أكثر اخضراراً.

من جهته، أعرب غايل إسكريب، الرئيس التنفيذي لشركة «نيكسوس أوتوموتيف إنترناشيونال»، عن سعادته بانضمام الشركة التجارية المركزية إلى شبكة نيكسوس، التي ركزت منذ تأسيسها قبل 11 عاماً على الأسواق الناشئة، وتسعى الآن إلى تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط.

وقال: تمثل هذه الشراكة فرصة رائعة لكلتا الشركتين لإعادة تشكيل مستقبل قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات من خلال تقديم منتجات وخدمات مستدامة ومبتكرة لأصحاب المصلحة.

بدوره، أشار سمان رشيدي، مدير التطوير الإقليمي لشركة نيكسوس أوتوموتيف إنترناشيونال في الشرق الأوسط، إلى أن الشراكة تعكس أولوية نيكسوس في العمل مع كبار الموردين العالميين.

كما تؤكد التزامها القوي بتطوير سوق خدمات ما بعد البيع المستدام، من خلال إتاحة فرص استراتيجية جديدة ومبادرات تدريبية، وتوسيع نطاق المنتجات، مما يعود بالفائدة على كل من المؤسستين وقطاع خدمات ما بعد البيع المستقل.