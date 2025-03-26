«فيناسترا»: التكنولوجيا المتقدمة تمكّن بنوك المنطقة من خفض تكاليف المخاطر

قالت شركة «فيناسترا» العالمية الرائدة في مجال التطبيقات البرمجية الخاصة بالخدمات المالية، إن بوسع البنوك العاملة في منطقة الشرق الأوسط خفض التكاليف المرتبطة بالمخاطر والامتثال خفضاً قد يتجاوز 20%، من خلال إجراء استثمارات استراتيجية في الحلول التكنولوجية المتقدمة.

وذلك في ظل تزايد التعقيدات التنظيمية واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية. وكانت دراسة حديثة أظهرت أن 75% من البنوك حول العالم تخطط لتسريع تحولها التقني تعزيزاً لقدراتها المتعلقة بإدارة المخاطر.

وأكد أوليفييه موريس، المستشار الرئيس لحلول الخزينة وأسواق رأس المال في «فيناسترا»، أن البنوك في الشرق الأوسط، سوف تستفيد كثيراً من تبني التقنيات المتقدمة في مجالات الخزينة وإدارة المخاطر، مشيراً إلى أنها تواجه ظروفاً سوقية صعبة. وأوضح أن البنوك في المنطقة ما زالت تعاني وجود الأنظمة القديمة المجزأة، والعمليات اليدوية، وتزايد الأعباء الناجمة عن التشريعات التنظيمية في شأن الامتثال.

وقال إن تجربة «فيناسترا» تُبرز أن اعتماد المنصات السحابية الحديثة والاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن أن يُسهم في تحقيق وفورات تتجاوز نسبة 20% التي غالباً ما تشير إليها المؤسسات، وذلك بالتوازي مع تعزيز الكفاءة التشغيلية والمرونة.

وأضاف: تُعد الأنظمة القديمة المتوارثة من أبرز التحديات التي تواجه البنوك الإقليمية اليوم، إذ إن العديد منها تطوّر بشكل تدريجي عبر السنوات، ما أدى إلى تشتته وتعقيده.

ومن هنا، فإن توحيد هذه الأنظمة المتباينة ضمن منصة واحدة يسهم بشكل كبير في تبسيط عمليات إدارة المخاطر والامتثال، وخفض التكاليف التشغيلية، وتقليل الحاجة إلى التدخلات اليدوية، فضلاً عن تعزيز قدرة البنوك على التكيف مع متغيرات السوق والمتطلبات التنظيمية المستجدة.

ويمكن للبنوك في الشرق الأوسط إجراء تقييمات المخاطر وعمليات التحقق من الامتثال بشكل شبه فوري بدلاً من إجرائها في دورات أسبوعية أو شهرية، وذلك بالاستفادة من تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي. وأكد موريس أن بُنى الخدمات المصغرة والتقنيات المعتمدة على واجهات برمجة التطبيقات تُمكّن البنوك من التكيف بسرعة مع الوظائف الجديدة واستيعابها، استجابةً لمتطلبات اللوائح التنظيمية أو المتطلبات المتغيرة للسوق.