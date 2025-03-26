الإسلامي للأغذية: 50% الخصومات و10% من العائدات لصندوق خليفة

تحتفل شركة الإسلامي للأغذية، الرائدة في قطاع الأغذية الصحية في دولة الإمارات وإحدى أبرز الشركات العالمية في إنتاج الدواجن واللحوم الحلال، بشهر رمضان المبارك من خلال سلسلة من المبادرات المجتمعية التي تجسد التزامها العميق بمبدأ الحلال الحقيقي الذي يقوم على الذبح اليدوي، دون صعق كهربائي، وخلو المنتجات من الهرمونات.

وتقدم الشركة خلال شهر رمضان المبارك، خصومات حصرية بنسبة 50% على منتجاتها، مع تخصيص 10% من عائدات المبيعات لصندوق خليفة، في بادرة تعكس روح العطاء والمشاركة المجتمعية. كما شاركت الإسلامي للأغذية في «سوق رمضان» ضمن مبادرة «اصنع في الإمارات» التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وكان أول سوق لها في إمارة أم القيوين.

وقال زبير أحمد، مدير التسويق في الإسلامي للأغذية: «رمضان هو وقت العبادة والعطاء واللقاء مع الأحبة حول موائد تجمع القلوب. وهذا العام، نحتفي بقيم مؤسسنا الحاج سعيد لوتاه في المحبة، والانتماء، واعتبار الطعام نعمة تقربنا من بعضنا، حيث نواصل التزامنا بتقديم طعام حلال حقيقي، ونفخر بالقيم التي غرسها مؤسسنا فينا. وكما في كل عام، نحتفل بتراثنا من خلال مبادرات تعود بالنفع على المجتمع».

ومن ضمن أنشطتها الرمضانية، تتعاون شركة الإسلامي للأغذية مع نحو 80 إلى 100 من المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقام على صفحاتهم مسابقات رمضانية، يختار كل منهم 10 فائزين يحصلون بنهاية الشهر على سلال رمضانية فاخرة تحتوي على منتجات مميزة من الشركة.

كما تطلق الشركة «مسابقة رمضان التفاعلية»، وهي مسابقة يومية عبر الإنترنت، تطرح فيها أسئلة رمضانية تختبر من خلالها معرفة الجمهور وتمنحهم فرصة الفوز بأجهزة منزلية فاخرة. ولمساعدة الصائمين في تنظيم أوقاتهم، تعلن «الإسلامي» يومياً عن مواعيد السحور والإفطار عبر حساباتها الرسمية.

وعلى مدى أكثر من خمسين عاماً، رسخت الإسلامي للأغذية مكانتها كاسم رائد في صناعة الأغذية الحلال. وقد حازت على تقدير عالمي بعد تصنيفها ضمن أفضل خمس شركات أغذية حلال في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) لعام 2023، كما نالت لقب «علامة iHalal» للعام في 2021.