4 مليارات درهم قيمة مشروع «سورا بيتش ريزيدنسز» في رأس الخيمة

أعلنت آرك للتطوير العقاري، عن اختيار وايت ويل، لتصبح الوسيط العقاري الرئيس لمشروعها الجديد، سورا بيتش ريزيدنسز. يأتي هذا التعاون، كمعلم مهم في مسيرة المشروع، حيث تتولى وايت ويل مسؤولية استراتيجية المبيعات العالمية، والتسويق لمشروع سورا بيتش ريزيدنسز الفاخر على شاطئ جزيرة المرجان، والذي تبلغ قيمته 4 مليارات درهم.

في إطار هذا التعاون، ستسخّر وايت ويل، المعروفة بسجلّها الحافل في مجال العقارات الفاخرة، شبكتها العالمية، وخبراتها الواسعة، لتعزيز المبيعات والاستثمارات عالمياً. تشتهر وايت ويل بتسويق وبيع نخبة من أبرز المشاريع في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وأوروبا وخارجها، ولها باع كبير في تسهيل بعض أهم مبيعات العقارات في دبي، من الربع الرابع من عام 2024، إلى الربع الأول من عام 2025، بقيمة إجمالية تزيد على 780 مليون درهم، ما يجعلها الشريك المثالي لقيادة التوسع الدولي لمشروع سورا بيتش ريزيدنسز.

من المقرر أن يُعيد مشروع سورا بيتش ريزيدنسز تعريف مفهوم المعيشة الفاخرة على الواجهة البحرية، مع تصميمه المفاهيمي المبتكر، من قبل نيكين سيكي، شركة الهندسة المعمارية اليابانية العالمية المرموقة، والتصاميم الداخلية الراقية، من إبداع شاليني ميسرا، شركة التصميم البريطانية الشهيرة. بوحداته السكنية المفروشة بالكامل، مع إطلالات بحرية خلابة، وشاطئ خاص بطول 1,000 قدم، وأكبر ردهة سكنية في المنطقة بارتفاع 138 قدماً، ونادي شاطئ حصري، وأكثر من 50 مرفق، يمثل هذا المشروع معلماً بارزاً في الهندسة المعمارية الحديثة، وأسلوب الحياة القائم على الضيافة.

عبّرت أولغا بانكينا الرئيس التنفيذي للعمليات في وايت ويل العقارية، دبي، عن اعتزازها بهذا التعاون، قائلة: «نحن في غاية السرور باختيارنا لنكون الوسيط العقاري الرئيس لمشروع سورا بيتش ريزيدنسز، المشروع الرائد، الذي يُجسّد مفهوم المعيشة الفاخرة على شاطئ البحر. ومع الازدهار الكبير الذي يشهده سوق العقارات في رأس الخيمة، حيث تجاوز إجمالي التصرفات العقارية 15.08 مليار درهم في عام 2024، أي بزيادة قدرها 118 % عن العام الماضي، فإن رأس الخيمة في طريقها لتُصبح وجهةً رئيسةً للعقارات الراقية، التي تجمع بين الفخامة والموقع المميز. يُقدّم سورا بيتش ريزيدنسز مزيجاً فريداً من الفخامة بأسعار معقولة، وإمكانات استثمارية قوية، ما يجعله فرصةً مميزةً للمشترين والمستثمرين الحريصين على المشاركة في هذا التحوّل الواعد في رأس الخيمة. كعادته، يلتزم فريقنا بضمان حصول المستثمرين وأصحاب المنازل على قيمة لا تُضاهى في هذا المشروع».

كما أعرب راهول كومار جوبتا رئيس مجلس إدارة آرك للتطوير العقاري، عن ثقته في هذه الشراكة قائلاً: «يُعدّ سورا بيتش ريزيدنسز أحد أكثر المشاريع الفاخرة المُرتقبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويضمن لنا اختيار وايت ويل بمثابة الوسيط العقاري الحصري للمشروع، أن نصل إلى العملاء المُناسبين حول العالم. نعتز جداً بهذا التعاون، خاصة أن فهم وايت ويل العميق للسوق الدولي للعقارات الفاخرة، إلى جانب نهجها الاستراتيجي في المبيعات والتسويق، يتواءم تماماً مع رؤيتنا لهذا المشروع».