«الطي هيلز» يجذب اهتمام المستثمرين من أوروبا وأمريكا

أعلنت شركة عقارات الكويت، بالتعاون مع «إيفا» للفنادق والمنتجعات، مؤخراً، عن إطلاق مشروع «الطي هيلز» في إمارة الشارقة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.5 مليارات درهم، ويمتد على مساحة تزيد على 6 ملايين قدم مربعة، ويشمل 1100 فيلا وتاون هاوس بتصاميم ومساحات متنوعة، تلبي مختلف احتياجات العملاء.

وأكد جمال الشاويش رئيس قسم المبيعات والتسويق في إيفا للفنادق والمنتجعات، أن المشروع يشكّل فرصة استثمارية متميزة، خاصة أنه تملّك حر، ما يجعله وجهة جذابة للمستثمرين الدوليين، وقد استقطب المشروع اهتماماً كبيراً من المشترين في أوروبا، لندن، والولايات المتحدة، ما يعزز من مكانة إمارة الشارقة كمؤثر رئيس في السوق العقاري العالمي، ويشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال جمال الشاويش: يتميز مشروع الطي هيلز عن مشاريع العقارات الأخرى في الشارقة، بالعديد من المزايا التي تعيد تعريف مفهوم الفخامة والعيش المستدام في المنطقة، حيث يحقق جميع معايير الاستدامة، بالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي في منطقة الطي، بالقرب من مسجد الشارقة الكبير، وعلى شارع الإمارات مباشرةً، وعلى التقاطع الرئيس الذي يحد إمارة دبي، ما يوفر وصولاً سهلاً إلى المرافق والمعالم الرئيسة في كل من إمارتي الشارقة ودبي.

وأكد الشاويش، أن أبرز ما يميز المشروع، هو احتواؤه على أطول نهر أخضر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بطول 2.5 كيلومتر، والذي يُعد الرئة الطبيعية للمشروع، والشريان المركزي له، ويتميز بمساحات خضراء وافرة، تضفي جمالاً طبيعياً على المشروع، وتسهم في تحسين جودة الهواء، وتعزيز نمط الحياة المستدامة.

وحول تصميم المشروع، أشار جمال، أنه تم تصميم الوحدات السكنية بعناية فائقة، لتوفير مساحات واسعة، حيث تبدأ المساحات من 2,000 قدم مربعة للوحدة الأصغر، مع غرف نوم رئيسة واسعة، تشمل 3 غرف نوم رئيسة وغرفة خادمة، ويضم المشروع مرافق عالمية، مثل 3 مراكز مجتمعية، مساحات ترفيهية خارجية، و3 مساجد (بما فيها مسجد كبير يتسع لـ 1,000 مصلٍ)، حيث يجمع المشروع بين الراحة والرفاهية، ويلبي احتياجات أنماط الحياة المتنوعة، مع الحفاظ على الخصوصية والاندماج مع الطبيعة.

قال الشاويش: يتوافق المشروع مع استراتيجية الشارقة العقارية عبر التركيز على الاستدامة والبنية التحتية الذكية، إذ يدعم مبادئ الاقتصاد الأخضر في الإمارات، من خلال تقنيات البناء الموفرة للطاقة والتخطيط العمراني الذكي، ونتيجة لهذه المزايا المهمة، حقق المشروع في الأسبوع الأول من إطلاقه، مبيعات تجاوزت 2.1 مليار درهم، ما يعكس ثقة المستثمرين في قطاع العقارات بالشارقة.

وفي تفصيل أكثر حول كيف يدمج المشروع الاستدامة والبنية التحتية الذكية في مرافقه الحديثة، أكد الشاويش أن الاستدامة هي أساس الطي هيلز، حيث يشمل العديد من المزايا، من خلال البناء الموفر للطاقة، وأنظمة العزل المتقدمة التي تحافظ على برودة المنازل، وتقلل الاعتماد على التكييف، والممر الأخضر الذي يحسن جودة الهواء عبر امتصاص الانبعاثات الكربونية، إلى جانب وجود بنية تحتية للتنقل، تمتد على طول 11 كيلومتراً من مسارات المشي والدراجات الهوائية، ووجود مرافق حديثة، وهي 3 مراكز مجتمعية، مسرح خارجي، ومرافق رياضية وترفيهية.

وأكد الشاويش أن المشروع اكتسب بالفعل اهتماماً من المستثمرين من مختلف الجنسيات، بكون الطي هيلز ليس فقط مشروعاً عقارياً، بل وجهة مستدامة ومتكاملة، تُعيد تشكيل مستقبل العيش الحضاري في الشارقة.