«وورلدلاين»: الإمارات من أسرع اللاعبين نمواً في سوق التجارة الإلكترونية عالمياً

أكدت شركة «وورلدلاين» أن الإمارات تعد من أسرع اللاعبين نمواً في سوق التجارة الإلكترونية عالمياً، حيث تلتقي الابتكارات الرقمية مع التحولات الاقتصادية الجريئة، والتي كان جزءاً من هذا التحول قطاع التجارة الإلكترونية الذي أسهم في ترسيخ مكانتها، ليس فقط على مستوى الشرق الأوسط، بل أيضاً في المشهد الرقمي العالمي.

وقال غيوم تورناند نائب رئيس النمو في «وورلدلاين»، بمقال على موقع «إلكترونيك بايمينت إنترناشونال»، إن المزايا التنافسية للإمارات لا تقتصر على سياساتها الضريبية المواتية أو موقعها الاستراتيجي عند تقاطع الشرق والغرب، بل رؤيتها الطموحة نحو التحديث، وسياستها الاقتصادية المتنوعة، ونهجها الاستباقي في مواجهة التحديات الناشئة.

وأضاف: كل هذه العوامل جعلت الإمارات بيئة مثالية للشركات الدولية في قطاع التجارة الإلكترونية، ومع ذلك، فإن النجاح في هذا السوق الديناميكي يتطلب فهماً عميقاً لطبيعته الفريدة.

وشدد على أن الإمارات شهدت تحولاً جذرياً في اقتصادها، حيث انتقلت من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد يركز على الابتكار والنمو المستدام، ولعبت رؤى استراتيجية مثل رؤية أبوظبي 2030 وخطة دبي 2021 دوراً رئيسياً في هذا التحول، عبر دعم الاستثمار في قطاعات المستقبل مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتمويل.

وأشار إلى أن هذا التطور يقوم على مجتمع رقمي متقدم، يتمتع فيه 99% من السكان باتصال بالإنترنت و96% يستخدمون الهواتف الذكية، مما يجعل الإمارات من أكثر المجتمعات الرقمية تطوراً في العالم، مما يوفر بيئة خصبة لشركات التجارة الإلكترونية للوصول إلى قاعدة عملاء متطورة تقنياً، مستطرداً:

«نتيجة لذلك، عززت الإمارات مكانتها كقوة رائدة في الاقتصاد الرقمي، وأصبحت نموذجاً يحتذى به للاقتصادات الناشئة». وتعد التجارة الإلكترونية واحدة من أكثر القطاعات التي تعكس التحول الاقتصادي في الإمارات، إذ شهدت نمواً مذهلاً بنسبة 20% سنوياً على مدار السنوات الخمس الماضية، مع توقعات بتجاوز إيرادات القطاع 10.78 مليارات دولار بحلول 2029 مما يؤكد حجم الفرص المتاحة..