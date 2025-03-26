«الإمارات دبي الوطني» و«بلاك روك» يطلقان منصة للأسواق الخاصة

أعلنت شركة «بلاك روك» تعاونها مع بنك «الإمارات دبي الوطني»، لإطلاق منصة جديدة تهدف إلى منح المستثمرين في الشرق الأوسط، وصولاً أوسع إلى الأسواق الخاصة سريعة النمو.

ووقّع بنك الإمارات دبي الوطني، مذكرة تفاهم مع شركة إدارة الأصول «بلاك روك» لإنشاء منصة استثمارية تتيح للأثرياء من عملاء البنك الوصول إلى الاستثمارات البديلة، لا سيما داخل الأسواق الخاصة.

وفقاً لبيان صدر، الثلاثاء، ستوفر هذه المنصة لعملاء إدارة الثروات في بنك «الإمارات دبي الوطني» إمكانية الاستثمار في الائتمان الخاص والأصول البديلة، من خلال منصة الاستثمارات البديلة التابعة لـ «بلاك روك»، والتي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 450 مليار دولار.

وسيبدأ التعاون بإطلاق مجموعة من المنتجات المعروفة باسم «العروض الدائمة»، والتي لا يكون لها تاريخ انتهاء محدد، وتمنح المستثمرين مرونة أكبر مقارنة بالصناديق المغلقة، مع التركيز على استراتيجيات الدخل والنمو داخل الإمارات فقط.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط إقبالاً متزايداً من اللاعبين الدوليين على قطاع الائتمان الخاص، من خلال شراكات مع صناديق الثروة السيادية في المنطقة، بما في ذلك «جهاز أبوظبي للاستثمار».