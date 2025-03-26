52 مليون درهم أرباح «أملاك للتمويل» في 2024

أعلنت شركة أملاك للتمويل عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث ركزّت الشركة على إدارة عملياتها وميزانيتها العمومية في الإمارات بكفاءة.

وحققت الشركة أرباحاً صافية للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2024، بلغت 52 مليون درهم، مقابل 259 مليون درهم للسنة في 31 ديسمبر 2023.

وارتفعت إيرادات أملاك من أنشطة أعمال التمويل والاستثمار لعام 2024 بنسبة 10%، إلى 135 مليون درهم، مقابل 122 مليون درهم في 2023. وانخفض إجمالي إيرادات أملاك لعام 2024 بنسبة 23%، لتصل إلى 347 مليون درهم، مقارنة بـ 452 مليون درهم في العام السابق.

وانخفضت التكاليف التشغيلية 20% في عام 2024، لتصل إلى 119 مليون درهم، مقارنةً بـ 149 مليون درهم في العام السابق.

واستمر نجاح عمليات تسوية الديون من خلال النقد، ونتج عنها تسوية ديون اثنين من الممولين بالكامل، خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وسجلت الشركة مكاسب بقيمة 45 مليون درهم (مقابل 174 مليون درهم في 2023)، من إجراءات تسوية الديون، كما نجحت في تخفيض الديون بقيمة 238 مليون درهم.

وواصلت الشركة تنفيذ التزاماتها بكفاءة، بما في ذلك تسديد 519 مليون درهم للممولين، وتم التوصل إلى اتفاق مع باقي الممولين، وعددهم ستة، بشأن خطة سداد المبلغ المستحق البالغ 971 مليون درهم. وقامت أملاك للتمويل منذ عملية إعادة الهيكلة بتسوية 91 % من التزامات الودائع الإسلامية، بما في ذلك أداة المضاربة المتعلقة بالممولين.

وشهدت استثمارات شركة أملاك للتمويل في مصر انخفاضاً في قيمة الجنيه المصري أمام الدرهم، ما أثر في المركز المالي للمجموعة، في حين حقق الاستثمار في السعودية عائداً بقيمة 9 ملايين درهم.

وقال جمال حامد المرّي رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل: «على الرغم من التحديات، لقد عززنا مركزنا بالتركيز على الكفاءة التشغيلية والإدارة الرشيدة للديون. هذه الجهود جعلتنا نواكب تطورات السوق بثقة.

وبالنظر إلى المستقبل، نؤكد التزامنا باستغلال الفرص المتاحة في قطاع العقارات المزدهر بدولة الإمارات، مع التركيز على خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل، وهو ما سيدفع نمو أملاك للتمويل في المستقبل. نحن ملتزمون بتحقيق قيمة مضافة لأصحاب المصلحة لدينا، والمساهمة في تقدم القطاع».

وقال عارف البستكي الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل: «أظهرت الشركة مستوىً عالياً من المرونة والوحدة، بما يمهد الطريق لظروف أفضل خلال العام القادم. وبالرغم من التحديات المالية التي يفرضها وضع السوق، نواصل تحقيق رؤيتنا، ونحرز تقدماً ملحوظاً في ملف إدارة الديون.

والذي سيكون محور تركيزنا الأساسي لعام 2025، بما يتيح لنا التحول نحو نموذج أعمال جديد. بجانب مواصلتنا هذا العام اغتنام الفرص المتاحة لتحقيق أهدافنا طويلة الأجل. وننطلق في ذلك كله من إيماننا العميق بقدرة الابتكار على تحقيق القيمة المستدامة التي ننشدها جميعاً.

وقد حققت أملاك إنجازات مهمة في ديسمبر 2024، بما في ذلك تسوية الالتزامات المستحقة لاثنين من أصل ثمانية ممولين، بنسبة تسوية ديون بلغت 70%، والتي حققت ربحاً صافياً 45 مليون درهم وعزّز ذلك وضعنا المالي، ومكّننا من توجيه تركيزنا نحو الفرص المستقبلية».

ووافقت الجمعية العمومية لشركة أملاك للتمويل، على بيع بعض العقارات الاستثمارية بما في ذلك قطع الأراضي المملوكة للشركة في دبي.

ووفق بيان الشركة لسوق دبي، فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إبرام وإتمام عملية البيع.