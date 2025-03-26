«آي سي إم دوت كوم» توسّع نشاطها في دبي

حصلت شركة «آي سي إم دوت كوم» ICM.com، العالمية المتخصصة في الوساطة متعددة الأصول المالية، على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، ما يعكس التزامها بتقديم خدمات موثوقة، تتسم بالشفافية، وفق أعلى المعايير العالمية في الإمارات.

يأتي الإنجاز في وقت ترسخ فيه دبي مكانتها كمركز مالي بارز في الشرق الأوسط، مستقطبةً كبار المستثمرين العالميين، ورواد قطاع التكنولوجيا المالية، وأبرز المؤسسات المالية.

وبفضل بيئتها الاقتصادية الداعمة، وبنيتها التحتية المتطورة، ولوائحها التنظيمية المتقدمة، أصبحت دبي الآن وجهة مثالية للمتداولين والمستثمرين، الذين يسعون إلى سوق يتمتع بالاستقرار والحيوية.

وتعد «آي سي إم دوت كوم»، وسيطاً مالياً مرخصاً بالكامل بالإمارات، بعد حصولها على ترخيص هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، قبل عدة سنوات، ويأتي ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، ليؤكد التزام الشركة الراسخ بالمعايير التنظيمية الصارمة، وتعزيز الشفافية المالية، وحماية المستثمرين.

وقال شعيب عابدي الرئيس التنفيذي لـ «آي سي إم دوت كوم»: «بالطبع سعداء بحصولنا على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع، الذي يُعتبر خطوة هامة في استراتيجيتنا للتوسع العالمي.

يعد النظام المالي في دبي، واحداً من أكثر الأنظمة جذباً على مستوى العالم، ويتيح لنا هذا الاعتماد التنظيمي، الوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء في الإمارات، مع الالتزام الكامل بالتنظيمات المعمول بها».

وترسخت دبي، باعتبارها «وول ستريت الشرق الأوسط»، حيث تحتضن كبرى المؤسسات المالية، والمستثمرين من أصحاب الثروات العالية، إلى جانب كونها مركزاً رائداً للابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية عالمياً. ويتوافق اعتماد «آي سي إم دوت كوم» مع رؤية دبي الرامية إلى أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً في الخدمات المالية.