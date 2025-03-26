«جمارك دبي» تؤكد التزامها بدعمالتجارة والاستثمار

أقامت جمارك دبي سحوراً رمضانياً لنخبة من عملائها من القطاعات كافة، بحضور الدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي، وفريق القيادة بالدائرة للتأكيد على عمق العلاقات القوية التي تربط جمارك دبي بعملائها كونهم حجر الأساس في مسيرة النجاح نحو التميز.

وأكد الدكتور عبدالله بوسناد، أن النمو الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال شراكة قوية ومتينة مع عملائنا، ولهذا، تحرص جمارك دبي على خلق منصات حوار بناءة ومستدامة مع العملاء من خلال المجلس الاستشاري لجمارك دبي.

وهو للاستماع إلى مقترحات وأفكار العملاء لإحداث التطوير المستمر للخدمات الجمركية المُقدمة لمواكبة خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والمتمثلة برؤية «نحن الإمارات 2031» وأجندة دبي الاقتصادية D33.

وأكد مدير عام جمارك دبي على أن جمارك دبي ملتزمة بدورها في دعم التجارة والاستثمار، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال التجارية واللوجستية. وانطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، نعمل جاهدين على توفير بيئة أعمال تنافسية جاذبة للمستثمرين والشركات، حيث تضع جمارك دبي المتعاملين في صلب استراتيجيتها إيماناً منها بأنهم شركاء في مسيرة التطوير والريادة، فنجاح جمارك دبي في تعزيز كفاءة الخدمات الجمركية.

وشدد محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي، على الشراكة الراسخة لجمارك دبي مع العملاء، مؤكداً أن النجاح المستدام يقوم على أسس التعاون الوثيق معهم، والذي يشكل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير وتقديم تجربة جمركية تتسم بالسرعة والكفاءة والشفافية.