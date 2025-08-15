حملة موسمية لـ«شروق» تستمر فعالياتها حتى28 سبتمبر

دعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) المقيمين والزوار إلى خوض تجارب صيفية مميزة في أبرز وجهاتها المائية، ضمن حملة موسمية تستمر حتى 28 سبتمبر المقبل تحت شعار «حيث نتشارك أجواء الصيف الرائعة».

وتتضمن الحملة فعاليات تفاعلية، وثقافة رقمية، وعروضاً خاصة، وخصومات موسمية في أربع وجهات رئيسية، هي؛ «شاطئ الحيرة»، و«شاطئ خورفكان»، و«واجهة المجاز المائية»، و«القصباء».

وتزخر الحملة الموسمية التابعة لـ«شروق» بعناصر إبداعية تمنح المساحات العامة طابعاً متجدداً، منها تركيبات فنية بتصاميم معاصرة، وزوايا تصوير مهيأة لوسائل التواصل الاجتماعي، وتجارب تفاعلية متنوعة. وتتكلل هذه الفعاليات ببرنامج «اصرف واربح»، الذي يمنح المشاركين فرص الفوز بجوائز خاصة، ليضفي مزيداً من التفاعل على الموسم الصيفي.

وقالت شيخة الشامسي، مدير أول قسم التسويق والاتصال المؤسسي في «شروق»: «يعكس الإقبال الكبير على وجهاتنا المائية نجاح نهجنا بتطوير المشاريع، وهو نهج طويل الأمد يقوم على تعزيز التجارب الثقافية، وتسهيل الوصول، وإثراء القيمة المجتمعية، لتصبح وجهات الشارقة مساحات للتواصل اليومي والنزهات الموسمية».