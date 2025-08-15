81.8 مليون درهم صافي ربح مجموعة «مير» في النصف الأول

أعلنت مجموعة «مير»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والعاملة بقطاعي التجزئة والعقارات التجارية، نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025.

وقد تراجع صافي الربح المحاسبي من 130.9 مليون درهم في النصف الأول 2024 إلى 81.8 مليون درهم في النصف الأول 2025، إلا أن المجموعة امتازت بأداء جيد على أساس معدل، حيث ارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 57%، مدفوعاً بتحسن الأداء التشغيلي وانخفاض تكاليف التمويل بعد سداد كامل الديون.

وكانت نتائج النصف الأول من العام الماضي قد استفادت من مكاسب غير متكررة ناتجة عن بيع أصول غير أساسية، قابلتها جزئياً مصروفات مرتبطة بعملية الاندماج.

بلغت إيرادات المجموعة 1.02 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، ويأتي هذا بالتزامن مع التوقعات من استكمال تطبيق خطة إطلاق العلامة التجارية الموحدة «أدكووب» وإعادة ترتيب محفظة المجموعة في قطاع التجزئة لتركز على تحقيق النمو المستدام.

وفي هذا الإطار، أسهم قطاع التجزئة بإيرادات بلغت 877.7 مليون درهم، مع تراجع المبيعات على أساس المِثل بالمثل بنسبة 5% خلال هذه الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى التراجع في أنشطة مبيعات الجملة ذات الهوامش المنخفضة.