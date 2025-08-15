الهيئة الاتحادية للضرائب تنظم خلوة حول «تصفير البيروقراطية الرقمية»

نظم الفريق التنفيذي للابتكار في الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع منصة «حكومة 01» خلوة ابتكارية حول «تصفير البيروقراطية الرقمية» في المنظومة الضريبية.

وذلك في إطار استراتيجية الهيئة للمساهمة في تنفيذ مستهدفات الدورة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، والتوسع في التكامل الرقمي مع الجهات المعنية للتحسين المستدام لخدمات الهيئة الرقمية لمساندة قطاع الأعمال وإسعاد المتعاملين.

تم خلال الخلوة تحليل الإجراءات الحالية، ومناقشة سبل التخلص من المزيد من الإجراءات غير الضرورية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتقديم خدمات أكثر سلاسة لتسهيل الإجراءات الضريبية والمالية للأفراد والشركات، لتعزيز جهود الهيئة للتحسين المستمر للخدمات الضريبية.

وأكد خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن هذه الخلوة جاءت ضمن مبادرات الهيئة لتسريع تطبيق برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي أطلقته القيادة الرشيدة لتسهيل حياة الناس، وتحقيق قفزة نوعية في آليات المعاملات والإجراءات الحكومية، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال وجاذبة للمواهب والعقول.

وقال خلال افتتاح الخلوة التي عقدت بمقر الهيئة في دبي: «منذ إطلاق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في عام 2023 كثفت الهيئة جهودها لتحقيق إنجازات فعالة لتسهيل الخدمات الضريبية.

وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية للارتقاء المستمر بمستوى كفاءة وجودة الخدمات، والمساهمة في ترسيخ تجربة مستقبلية ريادية في العمل الحكومي. وقد توجت هذه الجهود بفوز الهيئة الاتحادية للضرائب بجائزة تصفير البيروقراطية الحكومية في دورتها الأولى في فئة الأثر على قطاع الأعمال»

من جانبه أشار عبدالله البستكي، المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الاتحادية للضرائب رئيس فريق تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إلى أهمية خلوة تصفير البيروقراطية الرقمية، التي جاءت في إطار مبادرات الهيئة ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية التي تم إطلاقها العام الحالي، وتهدف إلى تصفير 100% من البيروقراطية الرقمية، وتحديث وتطوير جميع الأنظمة الرقمية، إلى جانب التبني الفعال للذكاء الاصطناعي، ومواصلة تصفير الإجراءات والخدمات غير الضرورية.