«الأنصاري» تقترب من إطلاق محفظتها الرقمية

أعلنت «الأنصاري للمدفوعات الرقمية»، عن حصولها على الموافقات النهائية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على رخصة تسهيلات القيم المخزنة (SVF)، ورخصة خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات (RPSCS).

وتعد هذه الموافقات خطوة هامة نحو الإطلاق الرسمي لمحفظتها الرقمية المتطورة، وإضافةً نوعية، تدعم رؤية الشركة الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، مواكبةً لتوجُّه دولة الإمارات نحو التحول إلى مجتمع غير نقدي. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الموافقة المبدئية التي منحها المصرف المركزي، ما يمثل الخطوة الأخيرة قبل الإطلاق الرسمي للعمليات.

ويتيح ترخيص تسهيلات القيم المخزنة لمستخدمي «الأنصاري للمدفوعات الرقمية»، فتح حسابات رقمية، ما يوفر للعملاء وسيلةً سلسة وآمنة وفعالة للتعامل مع الأموال رقمياً، في حين يتيح ترخيص خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات، للشركة إصدار البطاقات مسبقة الدفع، وتسهيل خدمات تحصيل معاملات التجار، واستقطاب الأعمال عبر الإنترنت، وضمن قطاع التجزئة.

وتستعد «الأنصاري للمدفوعات الرقمية»، لإطلاق تطبيق شامل للهواتف الذكية، في الربع الثاني من العام الجاري، لتقديم حل متكامل في مجال التكنولوجيا المالية، يلبي احتياجات الأفراد والشركات، على حد سواء.

ويدعم هذا التطبيق الفئات من غير المتعاملين مع البنوك، والفئات ذات الوصول المحدود إلى الخدمات المصرفية، حيث يتيح لهم إمكانية الوصول إلى خدمات مالية فعالة وسلسة، بما في ذلك خيارات التمويل «Micro-financing»، ليسهم ذلك في سد الفجوة على صعيد المدفوعات الرقمية، لأولئك الذين قد لا يمتلكون وصولاً إلى الخدمات المصرفية التقليدية.

وقال محمد بيطار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «نهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مجال المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات، من خلال توفير منظومة آمنة ومريحة وشاملة.

ومع تطور المشهد المالي، نحن ملتزمون بالبقاء في الطليعة، من خلال دمج أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، التي تلبي متطلبات اليوم، وتتوقع أيضاً احتياجات الغد».

وتتوقع شركة «الأنصاري للمدفوعات الرقمية» تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 12 مليون درهم خلال السنة التشغيلية الكاملة الأولى، مع مسار نمو قوي، يستهدف معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 67 %، بحلول السنة الثالثة.

وستسهم محفظة الأنصاري في تعزيز منظومة الخدمات المالية التي تقدمها مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، من خلال توفير حلول دفع مبتكرة، تُكمل الخدمات الحالية، وتضيف قيمة نوعية، ما يعزز تجربة العملاء، ويدعم استراتيجية النمو المستدام للمجموعة.