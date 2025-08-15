«أدنوك للإمداد» تتسلم أول ناقلة إيثان عملاقة لمشروع «إيه دبليو للملاحة»

أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي»، أمس، أن شركة «إيه دبليو للملاحة»، مشروعها الاستراتيجي المشترك مع مجموعة «وانهوا» الصينية للصناعات الكيميائية، قد تسلمت ناقلة «غاز يونغ جيانغ»، وهي الأولى من أصل 9 ناقلات إيثان عملاقة متطورة تعاقدت عليها الشركة مع حوض «جيانغ نان» لبناء السفن في الصين.

وستبدأ الناقلة عملياتها بموجب عقد تأجير لمدة 20 عاماً. ومن المقرر تسليم الناقلات المتبقية بين عامي 2025 و2027. وبمجرد تشغيل الأسطول بالكامل، من المتوقع أن يحقق إيرادات إجمالية تُقدر بحوالي 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار) من خلال عقود طويلة الأجل مجموع مدتها 180 عاماً. وعند إتمام تسليم الناقلات التسع، ستُشغّل شركة «إيه دبليو للملاحة» أحد أكبر أساطيل ناقلات الإيثان العملاقة في العالم.

وقال القبطان عبدالكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» ورئيس مجلس إدارة «إيه دبليو للملاحة»: يمثّل تسلّم ناقلة «غاز يونغ جيانغ»، محطة بارزة في مسيرة توسّع أسطولنا ودخولنا سوق النقل البحري العالمي للإيثان.

فقد تم تصميم هذه الناقلات خصيصاً لنقل الإيثان، الذي يُعد مادة خام أساسية لصناعة البتروكيماويات العالمية، ما يعزز قدرتنا على تلبية الطلب المتنامي على هذا المورد الحيوي، لاسيما في الأسواق الآسيوية سريعة النمو، ويُرسّخ ريادتنا في مجال نقل الطاقة منخفضة الكربون».

من جانبه، قال كو جوانجو، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة «وانهوا» الصينية للصناعات الكيميائية: منذ انطلاق شراكتنا في 2018، تطوّر التعاون بين «وانهوا» و«أدنوك للإمداد والخدمات» من مجرد توريد المواد الخام إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك عمليات الشحن البحري.

وتُعد ناقلة «غاز يونغ جيانغ» من بين أكبر ناقلات الإيثان في العالم، بسعة تبلغ 98 ألف متر مكعب. كما استلمت «أدنوك للإمداد والخدمات» ناقلة «الريف»، وهي الثالثة من أصل ست ناقلات غاز طبيعي مسال متطورة تم بناؤها في حوض «جيانغ نان» لبناء السفن.

حضر مراسم تسمية وتسليم الناقلتين كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، ومجموعة «وانهوا» للصناعات الكيميائية، وتم اختيار شريفة المُلّا، أول ضابطة بحرية إماراتية تعمل ضمن أسطول الشحن التجاري التابع للشركة، كراعية رسمية للناقلتين.