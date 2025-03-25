بلومبيرغ: «طاقة» تحيي محادثات شراء حصة في ناتورجي

ذكرت بلومبيرغ نيوز، نقلاً عن مصادر مطلعة أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) تواصلت مجدداً مع كريتيريا كايشا، أكبر مساهم في ناتشرال إنرجي جروب (ناتورجي)، بشأن عرض لشراء حصة في شركة المرافق الأسبانية.

وقالت بلومبيرغ نيوز إن وزير الاستثمار محمد حسن السويدي الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة طاقة، سافر إلى أسبانيا للقاء أحد المسؤولين التنفيذيين في كريتيريا كايشا لمناقشة صفقة محتملة.

وأضاف تقرير بلومبيرغ نيوز أن كريتيريا لا تزال منفتحة على إجراء محادثات طالما أن طاقة لن تسعى للحصول على حصة أغلبية في ناتورجي، وأن الأمر لن يتسبب في مشكلات دبلوماسية مع الجزائر، حيث تقوم ناتورجي بعمليات كبيرة.

ووفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن، فإن كريتيريا هي المساهم الرئيس في كايشابنك وتمتلك حصة قدرها 26.7 بالمئة في ناتورجي.

وفي العام الماضي، سعت شركة طاقة إلى الاستحواذ على حصة كريتيريا البالغة 26.7 بالمئة في ناتورجي في إطار اتفاقية شراكة محتملة لكنها لم تتوصل إلى اتفاق.

وفي أوائل العام الماضي، قالت الجزائر إنها ستوقف شحنات الغاز إلى ناتورجي، إذا اختارت الشركة الأسبانية بيع أسهمها إلى جهة أخرى.