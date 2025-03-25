إطلاق «ديستركت 11» في الشارقة خلال الربع الثاني

أكد مروان الزعيم رئيس مجلس إدارة مجموعة المروان، أن مشروع «ديستركت 11» الذي يقع في الشارقة، وسيتم إطلاقه رسمياً خلال الربع الثاني من عام 2025، سيسهم في إعادة تشكيل مشهد القطاع العقاري في الشارقة، من خلال تعزيز الفرص الاستثمارية، وتحسين أسلوب الحياة المجتمعية، وتوفير بيئة مثالية للأعمال، إذ يدمج المشروع بين الموقع الاستراتيجي، والتقنيات الذكية، والاستدامة، وكفاءة الأعمال في نظام بيئي متكامل، ويوفر بيئة عمل مستقبلية، فعالة من حيث التكلفة، ليقدم منصة مثالية للشركات للنمو والتوسع.

وقال مروان: «سيمثل ديستركت 11 تحولاً جذرياً في تصميم وتطوير المراكز التجارية في الشارقة، على عكس المناطق المكتبية التقليدية التي تركز فقط على توفير مساحات عمل، حيث صمم المشروع كنظام أعمال مستعد للمستقبل، ويتنبأ بمتطلبات الشركات، ورواد الأعمال، والموظفين ويتعامل معها».

وأضاف مروان الزعيم: «إن ما يميز مشروع «ديستركت11» نهجه الاستباقي في تطوير بيئة الأعمال، حيث تم تطوير المشروع بناءً على تحليل لكيفية تغير البيئة التجارية قبل وأثناء وبعد جائحة كوفيد 19، مما أدى إلى دمج تقنيات المكاتب الذكية، وتدابير الاستدامة، وحلول الكفاءة لتعزيز الإنتاجية وضمان المرونة التجارية على المدى الطويل».

وأشار مروان، أن المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي، على طريق الشيخ محمد بن زايد (311)، مما يوفر سهولة في الوصول إلى المراكز الاقتصادية الرئيسية في الشارقة ودبي، فهو على بُعد 5 دقائق من مطار الشارقة الدولي والمدينة الجامعية.

وأضاف مروان: «يوفر المشروع حلولاً ذكية ومستدامة مبنية برؤية مستقبلية تصل إلى 10-15 عاماً، مع أنظمة تبريد صديقة للبيئة، وبنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية، وأتمتة المكاتب الذكية، كما يتضمن المشروع خدمات دعم الأعمال وهي قاعات اجتماعات مشتركة، وفنادق، وحلول لوجستية متقدمة لخفض التكاليف التشغيلية، وأكثر من 200 متجر، ونوادي رياضية، وحضانات أطفال لتعزيز التوازن بين العمل والحياة».

وأشار مروان أن ديستركت 11 وجهة رئيسية للشركات العالمية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة التي تتطلع للتوسع في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، بفضل الدعم التجاري، وموقعه الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة التي تضعه كخيار جذاب للشركات في مختلف الصناعات، كما يوفر المشروع فندق أعمال مخصصاً يوفر إقامة مريحة للمديرين التنفيذيين والمستثمرين المسافرين.

وأكد مروان، التزام مجموعة المروان بتحويل المشهد العقاري في إمارة الشارقة من خلال تطوير مجتمعات متكاملة ومنها المشاريع السكنية والتجارية الذكية (مثل هواء ريزيدنس وديستركت 11)، ودعم الابتكار والنمو من خلال تعزيز مكانة الشارقة مركزاً جاذباً للاستثمار الأجنبي، وتبني تقنيات خضراء وحلول ذكية في جميع المشاريع.