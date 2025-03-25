"أدنوك للإمداد والخدمات" توزع أرباحاً نقدية تزيد على مليار درهم لعام 2024

أعلنت “أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي”، موافقة المساهمين على جميع بنود جدول الأعمال في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بما في ذلك دفع توزيعات أرباح نهائية لعام 2024 بقيمة 501.3 مليون درهم " 136.5 مليون دولار"، مما يرفع إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2024 إلى ما يزيد على مليار درهم "273 مليون دولار"، أي بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي، وذلك تماشياً مع سياسة "أدنوك للإمداد والخدمات" لتوزيعات الأرباح المرحلية.

وسيتم دفع الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين حتى تاريخ 3 أبريل 2025.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة أدنوك للإمداد والخدمات، بهذه المناسبة، إن عام 2024 شكل مرحلة تطور مهم لـ "أدنوك للإمداد والخدمات"، حيث حققت الشركة توسعاً عالمياً متسارعاً، وأداءً مالياً قياسياً، واتخذت خطوات إستراتيجية طموحة.

وأشار إلى أن الشركة استمرت في تعزيز أسطولها، واستكملت عملية استحواذ قياسية على شركة ’نافيغ8‘ بقيمة 3.7 مليارات درهم "مليار دولار"، مما ساهم في ترسيخ حضورها العالمي وتوسيع قدراتها التشغيلية بشكل كبير، لافتا إلى أن الشركة تمكنت بفضل أدائها المتميز خلال 2024 من تحقيق قيمة استثنائية للمساهمين، بزيادة بنسبة 5% في توزيعات الأرباح السنوية الكاملة مع الاستمرار في دفع عجلة الاستدامة، والابتكار، وتعزيز ريادتها في القطاع.

وأضاف أنه بالنظر إلى المستقبل، ستستفيد "أدنوك للإمداد والخدمات" من مكانتها الرائدة للاستمرار في تحقيق النمو العضوي، إلى جانب تنفيذ عمليات استحواذ إستراتيجية، والاستثمار في أحدث التقنيات، وبالاستناد إلى أسطولها المتنامي من السفن الحديثة والمتطورة، والتزامها الراسخ برفع الكفاءة وتعزيز معايير الاستدامة، ستستمر الشركة في التركيز على ضمان وصول منتجات "أدنوك" من الطاقة إلى العالم، والمساهمة في تحقيق الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث ساهم الزخم الذي حققناه خلال العام الماضي في التأسيس لمستقبل أكثر نجاحاً وابتكاراً.

وحققت "أدنوك للإمداد والخدمات" نمواً مالياً استثنائياً مدفوعاً بالطلب القوي في السوق، وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية، والكفاءة التشغيلية.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 29% على أساس سنوي لتتجاوز 13 مليار درهم "3.5 مليارات دولار"، فيما زاد صافي الأرباح بنسبة 22% ليصل إلى 2.7 مليار درهم "756 مليون دولار".

كما سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا بنسبة 31%، مما يعكس قدرة الشركة على التوسع وتحقيق الربحية في الوقت ذاته.

وسجل سهم "أدنوك للإمداد والخدمات" ارتفاعاً بنسبة 178% منذ الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2023، متفوقاً بشكل كبير على أداء السوق، ما يعزز ثقة المستثمرين في إستراتيجية النمو طويلة الأمد للشركة.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، إن "أدنوك للإمداد والخدمات" تتميز بوضع قوي لمواصلة مسار نجاحها، مؤكدا الالتزام الراسخ بتحقيق النمو العضوي وتنفيذ عمليات استحواذ إستراتيجية والاستمرار في خلق وتعزيز القيمة لعملاء الشركة ومساهميها ودولة الإمارات.

وأضاف أن الشركة ملتزمة بتطوير الكوادر الإماراتية من أصحاب الكفاءات ودعم الاقتصاد الوطني، حيث استثمرت ما يقارب المليار درهم في تطوير القوى العاملة وبناء الشراكات المحلية خلال عام 2024، وستستمر "أدنوك للإمداد والخدمات" مساهماً رئيساً في ’برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني‘، مما يسهم في إعداد الجيل القادم من قادة قطاع الشحن والخدمات البحرية.

وتواصل "أدنوك للإمداد والخدمات" ريادتها في مجال توسعة الأسطول والاستدامة، حيث نفذت خلال 2024 أحد أكبر برامج توسع الأسطول في القطاع، فقد أضافت 21 سفينة ذات كفاءة بيئية عالية مزودة بمحركات وقود مزدوج منخفضة الانبعاثات، واستلمت أول ناقلة غاز طبيعي مسال جديدة من أصل ست ناقلات، ومن المتوقع استلام الثانية في مايو 2025.

وفي عام 2024، حققت الشركة انخفاضاً بنسبة 11% في كثافة انبعاثات الكربون مقارنةً بالعام السابق، بجانب خفض إجمالي انبعاثات أسطولها بنسبة 56% منذ عام 2019، مما يؤكد التزامها بأهداف "أدنوك" الأوسع لخفض الانبعاثات الكربونية.

وشهد قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة توسعاً كبيراً، حيث أبرمت الشركة عقود تشغيل لـ 19 منصة إسناد بحرية، واستحوذت على 20 أصلاً بحرياً، مما يعزز مكانتها في الخدمات اللوجستية البحرية الداعمة لنمو "أدنوك" في قطاع الطاقة.