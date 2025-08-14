17.5 مليار درهم صافي أرباح شركات «أدنوك» المدرجة في النصف الأول

أعلنت شركات مجموعة «أدنوك»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائج قوية للنصف الأول من عام 2025، حيث سجلت مجتمعة صافي أرباح بلغ نحو 17.5 مليار درهم، مقابل 16.31 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، بنمو 7.13%، ما يؤكد مرونة نموذجها التشغيلي وقدرتها على تحقيق أرباح مالية قوية في ظل التغيرات المتسارعة للسوق.

وأظهرت الشركات المدرجة أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول، بالتزامن مع تحقيقها تقدماً ملموساً في تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية التي تستهدف دفع عجلة النمو وزيادة الأرباح.

وحققت «أدنوك للغاز»، صافي دخل بلغ 9.750 مليار درهم ، بنمو 12% على أساس سنوي وذلك مقابل 8.730 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024.

وارتفع صافي ربح شركة «أدنوك للحفر» ليصل إلى 2.541 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 2.093 مليار درهم عن النصف الأول من عام 2024، بزيادة 21% على أساس سنوي. وأظهرت نتائج الأعمال، ارتفاع الإيرادات بنسبة 30% على أساس سنوي إلى 8.693 مليار درهم مقابل 6.688 مليار درهم.

وسجلت شركة «أدنوك للتوزيع» زيادة في صافي أرباح النصف الأول من العام 2025 بنسبة 12.2%، على أساس سنوي إلى 1.34 مليار درهم مقارنة بنحو 1.161 مليار درهم عن النصف الأول من عام 2024.

وزادت الارباح الصافية لشركة «بروج» بمقدار 1.74 مليار درهم في النصف الأول من العام 2025 مقارنة مع 2.13 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 18.3%. وبلغت إيرادات «بروج» في النصف الأول من العام 10 مليارات درهم مقارنةً مع 10.30 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024 بانخفاض بنسبة قاربت 3%.

ونجحت «أدنوك للإمداد والخدمات» في تحقيق صافي ربح للنصف الأول من عام 2025، بنحو 1.544 مليار درهم بنمو بنسبة 5% مقارنة بنحو 1.473 مليار درهم بالنصف الأول من عام 2024. وبلغت إيرادات «أدنوك للإمداد والخدمات» في النصف الأول من العام عام 2025 نحو 8.957 مليار درهم بزيادة نسبتها 40% على أساس سنوي حيث بلغت إيرادات النصف الأول من عام 2024 نحو 6.395 مليار درهم.

وحققت شركة «فيرتيغلوب» صافي أرباح قدره563.7 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 723 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي بتراجع 22%.