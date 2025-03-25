«أدنوك للغاز» تقر توزيع أرباح بقيمة 12.5 مليار درهم

أعلنت «أدنوك للغاز» والشركات التابعة، موافقة المساهمين في اجتماع جمعيتها العمومية السنوية على توزيع أرباح بقيمة 12.5 مليار درهم (3.41 مليارات دولار) لعام 2024، بما في ذلك أرباح نهائية بقيمة 1.706 مليار دولار من المقرر توزيعها في الربع الثاني من عام 2025.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة «أدنوك للغاز»: «سجلت «أدنوك للغاز» في 2024 نتائج مالية قياسية، وأطلقت مشاريع نمو رئيسية، وأعلنت عن أكبر توزيعات أرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وحققت الشركة عوائد إجمالية لمساهميها بلغت نسبتها 19%. وفيما يزداد اعتماد العالم على الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، خاصةً في قارة آسيا، تواصل «أدنوك للغاز» ترسيخ مكانتها العالمية وتعزيز دورها في تمكين أمن الطاقة العالمي ومساهمتها الفعالة في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية في دولة الإمارات».

نتائج قوية

وحققت «أدنوك للغاز» نتائج مالية قوية في عام 2024، حيث سجلت صافي دخل معدل قياسي بلغ 5 مليارات دولار، بزيادة استثنائية بنسبة 13% على أساس سنوي.

ونمو قوي في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 8.65 مليارات دولار، وهامش أرباح قوي ومستقر قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 35%، وتدفق نقدي حر بلغ 4.58 مليارات دولار.

وتؤكد النتائج المالية القوية للشركة لعام 2024 نجاح استراتيجيتها المُحكمة والمنضبطة، والتي تم الإعلان عنها في نوفمبر من العام نفسه.

وتضمن استراتيجية الشركة المُحدثة تنفيذ استثمارات بقيمة 15 مليار دولار في فرص نمو تهدف لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الغاز الطبيعي، وتحقيق زيادة متوقعة في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 40% بحلول عام 2029 مقارنة بعام 2023.

وتهدف الشركة لتحقيق ذلك من خلال زيادة متوقعة بنسبة 30% في قدرتها على معالجة الغاز بالتزامن مع قيام «أدنوك» بتوسيع الطاقة الإنتاجية من أعمالها في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج.

قاعدة المساهمين

يذكر أن انعقاد اجتماع الجمعية العمومية جاء بعد استكمال «أدنوك» لطرح مسوّق لـحوالي 3.1 مليارات سهم عادي مخصص للمؤسسات الاستثمارية من أسهم شركة «أدنوك للغاز».

وهو أكبر طرح على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأكبر طرح ثانوي في دولة الإمارات بقيمة 2.84 مليار دولار. ونتيجة للاستكمال الطرح، نجحت «أدنوك للغاز» في تنويع قاعدة مساهميها.

من جهة أخرى، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة في الإمارات، تحرص «أدنوك» على تنمية مهارات الكوادر الوطنية وتمكينها لإعداد جيل من قيادات الأعمال يساهم بفعالية في تحقيق مزيد من التقدم والازدهار.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه جزيرة زركوه، حيث شارك فريق شركة «أدنوك البحرية» الإفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ونقل معاليه تحيات القيادة الرشيدة لأعضاء الفريق وأُسَرِهم، وأشاد بالدور المحوري لجزيرة زركوه، التي تُعدّ منذ عام 1983 مركزاً رئيساً لعمليات المعالجة والتصدير البحرية لـ «أدنوك»، ما يساهم في خلق قيمة طويلة الأمد لدولة الإمارات .

وأشاد معاليه بالكوادر العاملة في المناطق البحرية، خصوصاً الكفاءات الإماراتية التي نجحت في تشغيل غرف التحكم في مصانع زركوه وداس بشكل كامل على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، عبر برنامج تدريبي يحمل اسم «كفاءة» الذي يهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال.

كما قام الجابر، بزيارة غرفة التحكم في جزيرة زركوه، حيث التقى بفرق العمل من غرف التحكم في المصانع التابعة لعدد من الحقول، بما فيها زاكوم وصرب وجزيرة داس، وتابع استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي فيها.

وتشكِّل جزيرة زركوه منذ أكثر من أربعين عاماً مركزاً حيوياً للبنية التحتية يوفر الطاقة للعملاء في أنحاء العالم، ويساهم في تقديم نموذج للتميز التشغيلي والسلامة والاستدامة.

كما يُعدّ الموقع، الذي يضم أكثر من 5000 من الموظفين والعمال، رائداً في استخدام أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتحسين الأداء، ما يُعزز طموح «أدنوك» في أن تُصبح شركة الطاقة الأكثر استفادةً من الذكاء الاصطناعي في العالم.

ويعمل أكثر من 25,000 من كوادر «أدنوك» والشركات المتعاقدة معها بشكل يومي في شركة «أدنوك البحرية»، حيث يتبنون ثقافة عمل قائمة على الاحترام المتبادل والأداء المتميز للمساهمة في توفير الطاقة الإيجابية التي يحتاجها العالم، بالتزامن مع ضمان مواكبة عمليات «أدنوك» للمستقبل ودعم مبادرة «اصنع في الإمارات».