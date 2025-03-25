25 ألف مشارك في قمة «AIM» للاستثمار 7 أبريل

تستعد أبوظبي لاستقبال أكثر من 25 ألف مشارك وشخصية بارزة ونخبة كبار المستثمرين العالميين، خلال فعاليات قمة AIM للاستثمار 2025، والتي من المقرر عقدها تحت شعار «خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن».

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة عشرة من قمة AIM للاستثمار، من 7 إلى 9 أبريل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. لاستعراض وبحث أفضل الفرص الاستثمارية أمام مجتمع الأعمال العالمي.

توفر قمة AIM للاستثمار، وهي مبادرة مؤسسة أيم العالمية، المنصة الدولية الرائدة التي تكرس جهودها لتمكين الاقتصاد العالمي، وتعزيز التنمية الاقتصادية، منصة مثالية، تمكن جميع المشاركين من مناقشة أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، والعمل معاً لإيجاد الحلول المناسبة لها، بهدف العمل على تعزيز اقتصاد عالمي متوازن، ويتمتع بالازدهار والاستدامة.

تجمع القمة نخبة من القادة، والمسؤولين الحكوميين، وصنّاع القرار والسياسات، ورجال الأعمال، وكبار المستثمرين الإقليميين والدوليين، وكبريات الشركات والمنظمات العالمية في مختلف القطاعات.

وتهدف قمة AIM للاستثمار 2025، إلى التعريف بفرص الاستثمار الاستثنائية في الإمارات، وتعزيز مكانتها الرائدة كوجهة عالمية للفرص الاستثمارية الواعدة، وبحث اتجاهات الاستثمار العالمية.

كما تعمل على تعزيز التعاون الدولي لتيسير الاستثمار، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، عبر تنوع الاستثمارات، فضلاً عن تكريمها للمتميزين من خلال جوائز AIM للاستثمار، ودعمها للابتكار والمبتكرين في مسابقة الشركات الناشئة، وبطولة العالم للذكاء الاصطناعي.

وتنظم قمة (AIM) للاستثمار 2025، باقة من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية، وورش العمل والاجتماعات رفيعة المستوى، ومعرض ومسابقة جوائز AIM للاستثمار، ومسابقة الشركات الناشئة، وعروض الدول للاستثمار، ضمن 8 محاور رئيسية.

وتشمل محاور القمة، محور الاستثمار الأجنبي المباشر، ومحور التجارة العالمية، ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن (المليارية)، ومحور مدن المستقبل.

وتغطي محاور القمة مختلف القطاعات، أبرزها الزراعة الذكية، الطاقة، البنية التحتية، التمويل وأسواق المال، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعة، السياحة الطبية، وغيرها.