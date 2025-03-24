بنك أبوظبي التجاري يرسخ مكانته بين البنوك الثلاثة الأعلى تصنيفاً من وكالة "إس آند بي"

رفعت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" تصنيفها الائتماني طويل الأجل لبنك أبوظبي التجاري من الدرجة A إلى الدرجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في ضوء المركز المالي القوي للبنك وتحسن جودة أصوله.

ووفق بيان صحفي صادر عن البنك اليوم، يسهم هذا التصنيف في تعزيز مكانة بنك أبوظبي التجاري بين البنوك الثلاثة الأعلى تصنيفاً من قبل وكالة "إس آند بي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويؤكد ارتفاع التصنيف الائتماني ضمن فئات الدرجة الاستثمارية على استقرار أعمال البنك وتمتعه بدرجة أمان عالية، مما يمنحه ميزة تنافسية في تكلفة الحصول على رأس المال.

ويأتي رفع تصنيف البنك بالتزامن مع مضيه في تنفيذ استراتيجيته الجديدة الطموحة للحفاظ على نموه المضطرد ومضاعفة أرباحه إلى 20 مليار درهم خلال خمس سنوات.

وبحسب البنك، ففي هذا الإطار، أشارت "إس آند بي" في مذكرة بحثية حديثة، إلى أن القدرة العالية لبنك أبوظبي التجاري على تحقيق الأرباح والمحافظة على مستويات مرتفعة من رأس المال تدعم مركزه المالي القوي، معتبرةً ذلك نقطة قوة رئيسية للتصنيف الائتماني.