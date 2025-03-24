«سلال» تعين رئيساً تنفيذياً جديداً



أعلنت «سلال»، الشركة المتخصصة في الأغذية الزراعية والتكنولوجيا في أبوظبي، عن تعيين ظافر القاسمي رئيساً تنفيذياً جديداً لشركة «سلال»، خلفاً لسالمين العامري، الذي سيتولى قيادة مجموعة أغذية، إحدى أكبر شركات الأغذية والمشروبات في المنطقة، كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للمجموعة.

ومنذ عام 2022، ساهم العامري في تحقيق نمو وتوسع استراتيجي في «سلال»، لا سيما تعزيز حصتها ومكانتها السوقية، والارتقاء بإمكانيات سلسلة التوريد. وأنجزت «سلال» تحت قيادته صفقات استحواذ بارزة، بما في ذلك حصة الأغلبية في «سافكو»، الرائدة في توزيع الأغذية والمشروبات في الإمارات، و«مجموعة البكراوي القابضة»، المستورد والموزع الإقليمي الرئيسي للخضار والفواكه في الدولة، و«شيروود»، الشركة الرائدة على مستوى الدولة في توزيع مدخلات الإنتاج الزراعي وحلول إدارة الآفات، وقد عززت هذه الشراكات الاستراتيجية شبكة مصادر «سلال» ونطاق عملياتها.

وينضم القاسمي إلى «سلال» قادماً من «القابضة» (ADQ)، شركة استثمار سيادية تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد العالمية، حيث شغل منصب مدير إدارة الشركات التابعة في قطاع الأغذية والزراعة. وبما أن «سلال» جزء من محفظة «القابضة» (ADQ)، فإن القاسمي يمتلك المعرفة الكافية بعمليات القطاع و«سلال» على حد سواء.

مرحلة جديدة

وقال سالمين العامري، الرئيس التنفيذي المغادر لـ«سلال»: «مع بداية مرحلة جديدة من مسيرتي المهنية، أستذكر بفخر إنجازات «سلال» في السنوات الأخيرة. من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية، وسعت الشركة قدرتها التشغيلية لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية عالية الجودة، كما أسهمت المبادرات التي قادتها سلال في تعزيز الابتكار في القطاع ودعمت النمو المستدام للمزارع المحلية».

وقال ظافر القاسمي، الرئيس التنفيذي المعين لـ «سلال»: «أشعر بالفخر بأن أحظى بثقة قيادة رؤية «سلال» نحو أن تصبح محركاً للتغيير في قطاع الأغذية وإحداث التغيير المنشود في صناعة الأغذية والزراعة، والبناء على سمعتها في مجال الابتكار والتميز التشغيلي. من خلال التزامها بتقديم الحلول المتطورة وتمكين المزارعين، تعد «سلال» في وضع مثالي للمساهمة في تعزيز الاكتفاء الذاتي لدولة الإمارات من خلال ضمان إمدادات غذائية ثابتة ومستقرة. وبالبناء على الأسس القوية الذي وضعها سالمين».