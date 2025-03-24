490 % نمو تقنية الدفع عن طريق الهواتف الذكية من فيزا في الإمارات



أعلنت شركة فيزا عن تحقيق زيادة بنسبة 200 % في اعتماد تقنية الدفع عن طريق الهواتف الذكية «Tap to Phone» خلال العام الماضي، ما يدعم ملايين البائعين من مختلف المستويات. وشهدت الإمارات معدلات مرتفعة في اعتماد هذه التقنية، حيث سجلت نمواً 490 %، وساهم الإجراء البسيط والآمن والمتنقل في الارتقاء بتجربة التسوق، وتوفير الفرص للشركات الصغيرة في أنحاء العالم.

وعززت التقنية قدرات الدفع اللاتلامسية من فيزا، حيث تتيح تحويل أي هاتف ذكي إلى نقطة بيع عبر تطبيق بسيط، وتعمل التقنية على توفير الأدوات التجارية للجميع، وتمكين البائعين الصغار والشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم من قبول المدفوعات اللاتلامسية، باستخدام هواتفهم الذكية المزودة بميزة الاتصال قريب المدى (NFC).

نقلة نوعية

وقالت سليمة غوتيفا نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في دولة الإمارات: «تمثل تقنية الدفع عن طريق الهواتف الذكية، نقلة نوعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر لها وسيلة آمنة وفعالة من حيث التكلفة، للوصول إلى الاقتصاد الرقمي. ونحرص على مواصلة جهودنا في الابتكار، لتعزيز قدرات الدفع اللاتلامسية، بهدف توفير أفضل تجارب الدفع للأفراد والشركات.

ويعكس النمو الكبير في نسبة اعتماد هذه التقنية تأثيرها الواسع وإمكاناتها الواعدة».

تمكين الأعمال

وتعمل تقنية الدفع عن طريق الهواتف الذكية، على تمكين الشركات من مختلف الأحجام، بدءاً من الأكشاك في الأسواق، ووصولاً إلى كبرى متاجر البيع بالتجزئة، من قبول المدفوعات بسهولة تامة، ما يوفر للعملاء تجربة دفع سلسة وسريعة.

وأفاد أصحاب الأعمال حول العالم، أن التقنية المقدمة من فيزا، ساهمت في زيادة الثقة، وتبسيط العمليات وتسريع النمو.

ومن المتوقع أن يشهد انتشار التقنية مزيداً من النمو، لا سيما مع تزايد إدراك الشركات لأهمية المزايا التي تقدمها.