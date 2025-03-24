«سيفيورا» توسع عملياتها الدولية بأول مكتب إقليمي في أبوظبي



أعلنت مجموعة Seviora، مجموعة الاستثمار الآسيوية المتخصصة في إدارة الأصول، والتي تدير أصولاً بقيمة 54 مليار دولار، من مقرها في سنغافورة، عن تأسيس مكتب إقليمي لها في أبوظبي العالمي ADGM، حيث سيساهم المكتب الجديد لمنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب مكاتب Seviora الحالية في سنغافورة والهند والصين وإندونيسيا، في توسيع أعمال المجموعة داخل آسيا وخارجها، مما سيتيح لها تطوير حلول استثمارية خاصة، وإيجاد فرص استثمارية مشتركة، وإبرام شراكات استراتيجية، ووضعها في خدمة صناديق الثروة السيادية، وصناديق المعاشات، والبنوك العالمية والمكاتب العائلية.

وتفتح مجموعة Seviora المجال أمام أفضل الفرص الاستثمارية في آسيا، متيحةً الدخول إلى أكثر الأسواق حيوية وأهمية في العالم، مع تقديم حلول استثمارية ومالية متميزة في أسواق الاستثمارات العامة والخاصة.

وتشمل القدرات الاستثمارية للمجموعة الائتمان الخاص، والملكية الخاصة، والاستراتيجيات السائلة وشبه السائلة، وحلول الإدارة التقليدية الفاعلة، وحلول السيولة، حيث يعمل لدى المجموعة أكثر من 210 من خبراء الاستثمار في مختلف الاختصاصات موزعين على شركاتها الخمس العاملة في إدارة الأصول.

وعينت Seviora صادق حسين رئيساً تنفيذياً أول لمكتبها في أبوظبي لقيادة عملياتها في الشرق الأوسط، حيث يمتلك صادق سجلاً مهنياً متميزاً وخبرةً واسعة في إدارة الأصول العالمية والاستثمار المصرفي، وخبرة متعمقة في أسواق رأس المال، والشراكات المؤسسية، والاستراتيجيات الاستثمارية الإقليمية. وبفضل خبراته الواسعة التي اكتسبها لدى العديد من المؤسسات المالية الرائدة، وشبكة علاقاته الواسعة في منطقة الشرق الأوسط، فإن صادق يمتلك كل الأدوات اللازمة لقيادة مسيرة التوسع والنمو لمجموعة Seviora في المنطقة.

خطط النمو

وقال جيمي فوون، الرئيس التنفيذي لمجموعة Seviora: «نعمل في Seviora على إرساء شراكات عدة لتعزيز الاهتمام بالاستثمارات الآسيوية وغيرها، وذلك بينما نواصل توسيع نطاق عملياتنا عالمياً، ومن هنا يأتي افتتاح مكتبنا الجديد في أبوظبي ليشكل خطوة كبيرة في إطار هذه الجهود، ويؤكد على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط ضمن خطط النمو لدينا. لا شك بأن هذه الخطوة ستمهد الطريق أمام شراكات مستقبلية ناجحة مع مستثمرين محليين لنلبي احتياجاتهم المتنامية. ومن خلال استثمار رأسمالها أسوة بأموال عملائها، فإن Seviora تبعث برسائل اطمئنان واضحة إلى عملائها بأنها واثقة تماماً من نتائج استثماراتها».

منظومة عالمية

وقال صادق حسين، الرئيس التنفيذي الأول في Seviora الشرق الأوسط: «يشكل افتتاح Seviora مكتباً لها في أبوظبي خطوة أساسية في مسار النمو الذي رسمته لتوسيع عملياتها في المنطقة. ويوفر أبوظبي العالمي ADGM منظومة عالمية المستوى تشجع الابتكار والاستثمار وتطوير الخدمات المالية، وتساعد في تحقيق قيمة طويلة المدى. وأتطلع قدماً إلى قيادة استراتيجية النمو الإقليمية وتعميق علاقاتنا مع المؤسسات الاستثمارية».

مركز مالي

وقال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي ADGM: «يسرنا انضمام مجموعة Seviora إلى أبوظبي العالمي ADGM، ونثمن ثقتهم الكبيرة في أبوظبي، والتي ترسخ من مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي يوماً بعد يوم. يعكس تأسيس Seviora مقرها الإقليمي في أبوظبي العالمي ADGM الجاذبية العالمية التي نتمتع بها والتوسع المستمر لشبكتنا على المستوى الدولي. لقد عززت مشاركاتنا الأخيرة في العديد من الأسواق العالمية الرئيسية، بما فيها سنغافورة، من مكانتنا كوجهة رائدة للشركات الساعية إلى النمو والابتكار. وسنبذل كل جهد ممكن لدعم Seviora في تحديد فرص النمو عبر المنطقة وعقد شراكات تحقق لها القيمة المرجوة في المدى البعيد».